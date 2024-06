Jest wielka zmiana podatkowa. Jak na wielki rząd przystało. Będzie podwyższenie ryczałtu za najem nieruchomości. Co prawda rząd PO kontynuuje pisowski Ład, bo przecież PiS ten swój Ład nazwa Polskim. Skoro więc PO go przyjęła, to mamy niezbity dowód, że PiS miał rację – Nowy Ład jest Polskim Ładem. No albo PO–PiS-owym Ładem.