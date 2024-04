"Jesteśmy zwolennikami tego, że każda elastyczność w tej sferze służy ludziom" - powiedział wicemarszałek Senatu. Marszałek powiedział, że mimo wszystkich zgłaszanych obaw, że skoro inflacja spadła, to można wrócić do normy, to „musimy jako obywatele te kredyty spłacić”. Maciej Żywno dodał, że wakacje kredytowe dają większą możliwość wskazywania przez obywatela, kiedy chce spłacić ratę, a nie kiedy bank na to pozwoli.

Wakacje kredytowe to nie umorzenie kredytu

Wakacje kredytowe nie mają być „wariantem umarzania kredytowego”, gospodarka na nich nie ucierpi.

Aby skorzystać z wakacji kredytowych trzeba będzie uzasadnić, dlaczego się o nie ubiega i udowodnić swoją sytuację. Senat ma jeszcze dopracować szczegóły. Zdaniem wicemarszałka Senatu, większość senatorów zagłosuje za przyjęciem noweli ustawy.