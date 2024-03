Chmura obliczeniowa – szansa dla banków

Natomiast Związek Banków Polskich, Rada Bankowości Elektronicznej i Forum Technologii Bankowych, przy udziale dostawców usług chmurowych i firm doradczych, opracowały Standard PolishCloud 2.0., stanowiący zbiór praktyk i rozwiązań, umożliwiających bankom sprawne przejście przez proces migracji do chmury zarówno z perspektywy organizacji, jak i poszczególnych procesów biznesowych. Standard PolishCloud 2.0 uzupełnia pierwsze wydanie i na bazie ponadrocznych doświadczeń w sposób bardziej precyzyjny i szczegółowy prezentuje, jakie zadania, procedury, procesy i analizy bank oraz dostawca usługi chmurowej powinni przeprowadzić i udokumentować pod kątem przygotowania banku do wdrożenia usług chmury obliczeniowej. Decyzję o tym, czy swoją infrastrukturę przenieść do chmury, trzeba zawsze opierać na solidnej analizie ryzyka i faktycznych potrzeb.

Bezpieczeństwo rozwiązań chmurowych jest często wskazywane jako największa wada zarówno przez przeciwników chmury, jak i jej zwolenników. Jednak mimo że przechowywane one są w cudzej infrastrukturze, to nowoczesne rozwiązania zapewniają najwyższy poziom bezpieczeństwa. Chmura wspiera bezpieczeństwo znacznie efektywniej i taniej niż inne działania podejmowane przez instytucje finansowe.

Ze względu na własność zasobów, a co za tym idzie, również stopień kontroli nad nimi wyróżniamy trzy rodzaje chmury obliczeniowej: prywatna – własność danej organizacji, jest pod jej kontrolą, przy czym za świadczenie usług w organizacji odpowiada autonomiczny dział, który dostarcza usługę; publiczna – dostarczana na zasadach komercyjnych przez zewnętrznych dostawców (np. Amazon Web Services, Google Cloud Platform, Microsoft Azure); hybrydowa – kombinacja chmury prywatnej i publicznej.

Migracja na wielką skalę

Cloud banking, czyli bankowość w chmurze, to model usług bankowych, który wykorzystuje technologię chmury obliczeniowej. Usługi te są dostarczane zdalnie dzięki współpracy z dostawcą usług chmurowych, a nie „lokalnie” przez sam bank. Banki mogą w ten sposób oferować swoje usługi przez internet stale i bez zakłóceń. Przekłada się to na utrzymanie dostępności usług bankowych na najwyższym poziomie dla klientów oraz obniżenie kosztów operacyjnych dla banków – podkreśla Ailleron, polskie przedsiębiorstwo informatyczne.

W gronie banków w chmurze jest Alior Bank. We współpracy z firmami Teradata i Microsoft bank przeprowadził migrację hurtowni danych do chmury publicznej jako pierwszy wśród bankowych instytucji z migracją danych na tak dużą skalę. Dzięki integracji ze środowiskiem analitycznym Microsoft Azure bank planuje znacząco zwiększyć efektywność procesów analitycznych, w tym w obszarze sztucznej inteligencji oraz uczenia maszynowego, co pozwoli szybciej reagować na zmieniające się potrzeby rynku i klientów. Proces wdrożenia trwał rekordowe sześć miesięcy. Jest to kolejny krok w realizacji strategii „Bank na co dzień, Bank na przyszłość”, której jednym z filarów jest rozwój technologiczny.

Dzięki migracji danych do chmury publicznej Alior Bank uzyskał możliwość łatwej integracji z najnowszymi technologiami i usługami oferowanymi przez Microsoft w chmurze Azure i Teradata VantageCloud, zwłaszcza w obszarze zaawansowanej analityki danych i sztucznej inteligencji. Ten krok stanowi pierwszy etap realizowanego w banku projektu, którego celem jest modernizacja obecnej architektury danych oraz budowa nowoczesnego ekosystemu aplikacji wspierających wykorzystanie sztucznej inteligencji oraz technik uczenia maszynowego opartych na rozwiązaniach chmurowych.