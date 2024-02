W 2023 roku grupa Banku Handlowego wypracowała zysk netto w wysokości ok. 2,26 mld zł, czyli o 46 proc. więcej niż w 2022 r. – wynika z przedstawionych w środę wstępnych, niezaudytowanych danych za ubiegły rok.

Reklama

Wzrost w środowisku wysokich stóp

W komunikacie władze banku tłumaczą, że za tak dynamiczny wzrost zysku netto odpowiadały wyższe przychody, które wzrosły o niemal 24 proc. - do 4,5 mld zł. Motorem zaś tego wzrostu był wynik odsetkowy (uzyskany głównie w obszarze działalności skarbcowej) na skutek utrzymujących się w 2023 roku wysokich stóp procentowych.

Wynik odsetkowy wzrósł do 3,28 mld zł, czyli o 19,6 proc. rok do roku. Wynik z tytułu opłat i prowizji zmniejszył się zaś o ok. 3 proc. - do 561 mln zł w 2023 r. Koszty działania banku w minionym wzrosły o 7,6 proc. do 1,44 mld zł.

Kwartalne wyniki Citi Handlowego poniżej oczekiwań

Spółka nie podaje w dzisiejszym komunikacie danych kwartalnych, jednak z wyliczeń PAP Biznes wynika, że zysk Citi Handlowego w IV kwartale 2023 r. wyniósł ok. 449 mln zł. To aż o 24 proc. mniej niż w poprzednim kwartale oraz ciut mniej niż rok wcześniej. To także mniej niż oczekiwania rynkowe – analitycy spodziewali się według konsensusu PAP średnio 476 mln zł.

Podobnie poniżej oczekiwań znalazł się również kwartalny wynik odsetkowy (to 772 mln zł wobec 791 mln spodziewanych) oraz kwartalny wynik prowizyjny (to 136 mln zł).