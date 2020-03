RZECZoBIZNESIE: Piotr Wielgomas: Na razie funkcjonujemy w trybie lekkiego chaosu

Gość przypomniał, że trend przechodzenia na pracę zdalną był widoczny przez ostatni okres. - Dzisiaj przechodzimy terapię szokową. Nie jest to już raz-dwa razy w tygodniu, ale non stop. Wtedy wyzwaniem jest samodyscyplina. Gdy są inni domownicy, nakłada się na to element lekkiego chaosu i zorganizowania sobie miejsca pracy. Są też problemy czysto techniczne. Cyberbezpieczeństwo jest bardzo istotne - mówił Wielgomas.

Wielgomas zaznaczył, że na razie funkcjonujemy w trybie lekkiego chaosu. - Trzeba mieć sporo tolerancji do przezwyciężania trudności. Da się to wszystko zorganizować, to kwestia kilku dni. Mam nadzieję, że taki tryb pracy zostawi trwały ślad na rynku, bo w pewnych obszarach okaże się oczywisty – tłumaczył.

Podkreślił, że dojdzie do wielu rynkowych zmian, które wpłyną na gospodarkę. - Słyszałem od paru klientów, że już się dzieją oceny ryzyk związanych z funkcjonowaniem firm. Jeżeli mamy wszystkich dostawców surowców, części czy podzespołów z jednego kraju w łańcuchu logistycznym, np. z Chin, to poziom ryzyka na jakie wystawiamy swoją firmę jest ogromny. Z tego punktu widzenia widzę dużą korzyść dla regionu Europy Środkowo-Wschodniej. Jeżeli produkcja i przemysł będą wracały do Europy, to nie do Francji, Włoch czy Niemiec. Raczej do Polski, Słowacji czy Rumunii. Nawet jeżeli wróci 20 proc. przemysłu, będzie to z ogromną korzyścią dla nas – ocenił.