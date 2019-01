Padł nowy rekord w światowej turystyce

Jak podaje w najnowszym raporcie Światowa Organizacja Turystyki Narodów Zjednoczonych (UNWTO), w 2018 roku turyści odbyli na całym świecie rekordowe 1,4 miliarda podróży. To o 6 procent więcej niż rok wcześniej

Nie sprawdziła się zatem długoterminowa prognoza UNWTO wydana w 2010 roku, wedle której wynik ten miał zostać osiągnięty dopiero w 2020 roku. Szybszy wzrost ruchu turystycznego to efekt między innymi postępu technologicznego, lepszej infrastruktury, spadku cen biletów lotniczych i wprowadzenia przez wiele krajów ułatwień wizowych - piszą autorzy raportu.

Liczba turystów, którzy wykupili co najmniej jeden nocleg, wzrosła średnio o 6 procent. Najlepszy pod tym względem wynik - 10 procent wzrostu - osiągnęły kraje Bliskiego Wschodu, dalej uplasowały się Afryka - 7 procent, Europa oraz Azja i Pacyfik - po 6 procent i obie Ameryki - po 3 procent.

Najwięcej turystów - 713 milionów - odwiedziło Europę. Kraje śródziemnomorskie odnotowały 7-procentowy wzrost liczby przyjazdów. Nie gorszy rezultat osiągnęły Europa Zachodnia i Środkowo-Wschodnia - po 6 procent wzrostu. Najgorzej wypadła północna część kontynentu (UNWTO nie podaje dokładnych danych), na co wpływ miały słabe wyniki Wielkiej Brytanii.

343 miliony turystów to wynik Azji i Pacyfiku. Azja Południowo-Wschodnia może pochwalić się 7-procentowym wzrostem liczby przyjazdów, za nią uplasowała się Azja Wschodnia i Północna - 6 procent, Azja Południowa - 5 procent i Oceania - 3 procent.

Obie Ameryki gościły 217 milionów przyjezdnych. Ameryka Północna osiągnęła 4-procentowy wzrost, a Południowa 3-procentowy, przy czym w Ameryce Środkowej i na Karaibach liczba przyjazdów spadła o 2 procent (wedle autorów raportu przyczyniły się do tego między innymi huragany Irma i Maria, które nawiedziły region we wrześniu 2017 roku).

Do Afryki wybrało się 67 milionów podróżnych, do Afryki Północnej - o 10 procent więcej niż rok wcześniej, a do Afryki Subsaharyjskiej - o 6 procent więcej.

Bliski Wschód zamknął ubiegły rok z wynikiem 64 miliony przyjazdów, odnotowując jednocześnie największy, 10-procentowy ich wzrost wśród wszystkich wyszczególnionych w raporcie regionów.

Opierając się na aktualnych trendach, perspektywach ekonomicznych i wskaźniku ufności konsumenckiej (tzw. UNWTO Confidence Index) organizacja prognozuje, że w przyszłym roku wzrost nieco wyhamuje i osiągnie 3 do 4 procent.

Z jednej strony stabilne ceny paliw, a co za tym idzie niewygórowane ceny biletów lotniczych, a także lepsza dostępność komunikacyjna wielu miejsc miejsc na świecie, spowodują, że coraz więcej ludzi będzie mogło i chciało udać się w podróż. Z drugiej strony spowolnienie gospodarcze i niepewność związana z Brexitem mogą sprawić, że część turystów będzie wolała „zaczekać i zobaczyć”.

Zdaniem ekspertów UNWTO w 2019 roku dominującymi trendami będą: podróże „w poszukiwaniu zmian”, dla zdrowia i dobrego samopoczucia (m.in. turystyka piesza, sportowa, wellness) oraz „międzypokoleniowe” (jako rezultat zmian demograficznych i bardziej odpowiedzialnego podejścia do turystyki).