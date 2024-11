Nowy prezes KRRP reprezentuje izbę warszawską. Jak w stolicy wygląda zdawalność egzaminu zawodowego?

W tym ostatnim mieście wyjątkowo niska była też liczba osób przystępujących do egzaminu – 30, mniej zdających było tylko w Wałbrzychu 28 i Koszalinie 21. Z kolei najwięcej kandydatów podeszło do egzaminu radcowskiego w Warszawie 531, Poznaniu 202, Krakowie 188, Katowicach 130 oraz Gdańsku 121.

Coraz mniej chętnych na aplikacje

Co istotne z roku na rok chętnych do zdobycia togi radcowskiej jest coraz mniej. Świadczą o tym liczby. Do ostatniego egzaminu radcowskiego przystąpiło bowiem niespełna 1,9 tys. osób. Dla porównania w ubiegłym roku były to 2034 osoby, a dwa lata temu 2213 osób. Tendencję spadkową widać też wśród kandydatów na aplikację radcowską. Do egzaminu wstępnego na tę aplikację w 2023 r. podeszły 2982 osoby, w tym roku było to już tylko 2711 kandydatów, podczas gdy w 2009 r. do testów tych przystąpiło 8,5 tys. osób.

Czy sytuacja ta powinna martwić? Niekoniecznie. Jak podawaliśmy przed rokiem rynek usług prawnych coraz bardziej się nasyca. W 2008 r. było w Polsce 26 tys. radców prawnych, a w ubiegłym roku liczba ta wyniosła już ponad 57 tys. Mimo to samorząd radcowski stara się uatrakcyjnić swoją ofertę szkoleniową zmieniając m.in. program, strukturę i formę zajęć.

Czy działania te będą kontynuowane w najbliższych latach? O tym zdecydują nowe władze samorządu. W piątek na czteroletnią kadencję prezesa Krajowej Rady Radców Prawnych ponownie został wybrany Włodzimierz Chróścik i to m.in. on będzie odpowiedzialny za przyciągnięcie zainteresowanych wykonywanym tego zawodu.