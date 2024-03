Nic dziwnego, że Likud zareagował gniewnie na słowa Schumera, podkreślając, że Izrael nie jest bananową republiką, lecz dumnym suwerennym demokratycznym krajem, który powierzył władzę premierowi Netanjahu. Likud podkreślił, że w szczególności oburzające są - nie tylko amerykańskie, ale „międzynarodowe” - naciski na Izrael w sprawie ustanowienia państwa palestyńskiego. Bo na utworzenie takiego „terrorystycznego” państwa nie godzi się większość społeczeństwa izraelskiego.

Netanjahu i część innych polityków izraelskich nie od dzisiaj głosi, że jeżeli efektem wojny wywołanej przez Hamas miałoby być powstanie państwa palestyńskiego, to oznaczałoby to zwycięstwo terrorystycznego Hamasu, a nie jego likwidację, do czego dąży Izrael. Amerykanie i nie tylko oni uważają, że trwałym rozwiązaniem konfliktu bliskowschodniego jest realizacja planu two-state, współistnienia państwa żydowskiego obok palestyńskiego.

Rząd Netanjahu także w czasie wojnym robi wszystko, by uniemożliwić powstanie państwa palestyńskiego, wydając na przykład zgodę na budowę kolejnych domów dla osadników na okupowanym Zachodnim Brzegu Jordanu. Na terytorium, gdzie ma powstać większa część państwa palestyńskiego, jest coraz mniej miejsca dla Palestyńczyków. Wielu ministrów opowiada się też za przywróceniem żydowskiego osadnictwa i na drugim, mniejszym terytorium, w Strefie Gazy, które istniało tam do 2005 roku.

Czy Joe Biden również uważa, że w Izraelu powinny się odbyć przyśpieszone wybory?

W piątek Netanjahu wydał zgodę na operację militarną w pełnym przesiedleńców palestyńskich Rafah na południu Strefy. Co wygląda, jak swoiste podkreślenie niezależności od Ameryki, obawiającej się skutków takiej operacji dla setek tysięcy cywilów, ogłoszone po słowach senatora Chucka Schumera.

Czy Biden myśli to, co Schumer? Początkowo rzecznik prezydenckiej Rady Bezpieczeństwa Narodowego John Kirby mówił, że o losie Netanjahu mają decydować Izraelczycy, a Schumer ma prawo wyrażać swoje opinie, co sugerowało, że Biden nie nawołuje do przyśpieszonych wyborów w Izraelu.