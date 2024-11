Polska na celowniku najemców

W ciągu pierwszych dziewięciu miesięcy br. wynajęto 3,81 mln mkw. magazynów, czyli o około 3 proc. więcej niż rok wcześniej. Jak podkreślają eksperci Axi Immo, w strukturze najmu dominowały (61 proc. udziału) nowe umowy i ekspansje. Największe zapotrzebowanie na powierzchnię magazynową odnotowano w województwach mazowieckim, dolnośląskim i łódzkim.

– Powierzchni magazynowo-przemysłowej w budowie jest coraz mniej. Prawie połowa powstających obiektów jest budowana spekulacyjnie, a więc bez przeznaczenia dla konkretnego najemcy. To więcej niż jeszcze w połowie roku, ale mniej niż obserwowana przez nas długoterminowa tendencja. W efekcie najemcy, którzy poszukują gotowej powierzchni do wynajęcia, muszą wybierać z coraz bardziej ograniczonej oferty – mówi Michał Śniadała, szef działu powierzchni magazynowych i przemysłowych w CBRE.

Wyraźnie rośnie udział przednajmów – z wyprzedzeniem wynajęto 53 proc. hal magazynowych i produkcyjnych jeszcze na etapie budowy.

Na koniec września wskaźnik pustostanów wynosił około 8 proc., stabilnie rok do roku.

Według analityków firmy Savills zauważalna jest stabilizacja czynszów po mocnym wzroście w latach 2022–2023. Czynsze nominalne sięgają, w zależności od regionu i rodzaju obiektu, od 3,5 do 6,5 euro za mkw. miesięcznie, a czynsze efektywne (to, co realnie wpada do kieszeni po uwzględnieniu pakietów zachęt i upustów) od 2,9 do 5,8 euro za mkw.

Regiony z potencjałem

Według CBRE popyt na powierzchnie magazynowe napędzany jest przede wszystkim przez firmy z sektorów 3PL (logistyka firm trzecich), produkcyjnego i handlu niespożywczego. „Mimo że dynamika wzrostu spowolniła, Polska pozostaje jednym z najszybciej rozwijających się krajów na europejskim rynku logistyczno-przemysłowym, zajmując 5. miejsce pod względem całkowitej podaży zasobów w regionie Europy” – czytamy w raporcie CBRE.