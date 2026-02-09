190 Obwieszczenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 3 lutego 2026 r. w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Spraw Zagranicznych lub przez niego nadzorowanych

Reklama Reklama

189 Obwieszczenie Ministra Sportu i Turystyki z dnia 30 stycznia 2026 r. w sprawie włączenia kwalifikacji sektorowej „Stosowanie zasad etykiety w obsłudze gości VIP w gastronomii” do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji