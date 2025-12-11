Aktualizacja: 11.12.2025 22:41 Publikacja: 11.12.2025 21:24
1243 Zarządzenie nr 28/2025 Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 10 grudnia 2025 r. w sprawie ustalenia wzoru, próby, masy i wielkości emisji monety o wartości nominalnej 50 zł, z serii „Skarby sztuki medalierskiej” – Stanisław Konarski
1242 Uchwała nr 172 Rady Ministrów z dnia 9 grudnia 2025 r. w sprawie ustanowienia rządowego programu wsparcia powiatu w organizacji i tworzeniu rodzinnych form pieczy zastępczej w 2025 r.
1241 Obwieszczenie Ministra Sportu i Turystyki z dnia 13 listopada 2025 r. w sprawie włączenia kwalifikacji sektorowej „Utrzymanie czystości w jednostkach mieszkalnych z zastosowaniem rozwiązań ekologicznych” do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji
© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl
Zasiłek zwrotny jest mało znaną formą pomocy finansowej. Wypłacają go miejskie lub gminne ośrodki pomocy społecz...
Winit wynajmuje 36,3 tys. mkw. w MLP Business Park Schalke.
Kierowcy nie będą musieli zatrzymywać przed strzałką do warunkowego skrętu w prawo, jeśli Ministerstwo Infrastru...
Helsińska Fundacja Praw Człowieka zgłosiła zastrzeżenia do projektu ustawy, który ma uregulować status osób powo...
Ministerstwo Rozwoju i Technologii skierowało do konsultacji publicznych obszerny projekt nowelizacji ustawy o s...
Ponad 3500 miejsc pracy, pięć zakładów produkcyjnych i centrum usług wspólnych w Warszawie, 235 mln zł inwestycji w latach 2022–2023 i 16,6 mln zł CIT zapłaconego w 2024 r. Tak wygląda twardy bilans obecności Veluxu w Polsce – mówi Przemysław Pokorski, dyrektor zarządzający Velux Polska.
Wyrok Trybunału Konstytucyjnego otwiera właścicielom gruntów drogę, żeby sprawy wznowić i ponownie rozpoznać – o...
W świecie, w którym coraz częściej liczy się wygoda, szybkość i realne korzyści z codziennych wyborów, programy lojalnościowe zyskują na znaczeniu.
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas