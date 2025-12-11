1243 Zarządzenie nr 28/2025 Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 10 grudnia 2025 r. w sprawie ustalenia wzoru, próby, masy i wielkości emisji monety o wartości nominalnej 50 zł, z serii „Skarby sztuki medalierskiej” – Stanisław Konarski

1242 Uchwała nr 172 Rady Ministrów z dnia 9 grudnia 2025 r. w sprawie ustanowienia rządowego programu wsparcia powiatu w organizacji i tworzeniu rodzinnych form pieczy zastępczej w 2025 r.

1241 Obwieszczenie Ministra Sportu i Turystyki z dnia 13 listopada 2025 r. w sprawie włączenia kwalifikacji sektorowej „Utrzymanie czystości w jednostkach mieszkalnych z zastosowaniem rozwiązań ekologicznych” do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji