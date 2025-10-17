Aktualizacja: 19.10.2025 20:59 Publikacja: 17.10.2025 21:03
1406 Obwieszczenie Ministra Finansów i Gospodarki z dnia 12 października 2025 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie ogólnych zezwoleń dewizowych
1405 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 15 października 2025 r. w sprawie wysokości stawki podstawowej oraz mnożników lokalizacyjnych dla powiatów, stanowiących podstawę ustalenia wysokości świadczenia mieszkaniowego dla strażaków Państwowej Straży Pożarnej
1404 Rozporządzenie Ministra Finansów i Gospodarki z dnia 12 października 2025 r. w sprawie ustalenia oraz przekazania dotacji z budżetu państwa gminie uzdrowiskowej
