1406 Obwieszczenie Ministra Finansów i Gospodarki z dnia 12 października 2025 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie ogólnych zezwoleń dewizowych

1405 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 15 października 2025 r. w sprawie wysokości stawki podstawowej oraz mnożników lokalizacyjnych dla powiatów, stanowiących podstawę ustalenia wysokości świadczenia mieszkaniowego dla strażaków Państwowej Straży Pożarnej

1404 Rozporządzenie Ministra Finansów i Gospodarki z dnia 12 października 2025 r. w sprawie ustalenia oraz przekazania dotacji z budżetu państwa gminie uzdrowiskowej