Rzeczpospolita
Prawo
Reklama

Monitor Polski z 17 października 2025 r. (poz. 1072-1084)

Publikacja: 17.10.2025 21:01

dział prawa

1084 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 sierpnia 2025 r. nr rej. 573/2025 o nadaniu odznaczenia 

1083 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 sierpnia 2025 r. nr rej. 571/2025 o nadaniu orderu  

1082 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 sierpnia 2025 r. nr rej. 569/2025 o nadaniu odznaczenia  

1081 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 sierpnia 2025 r. nr rej. 568/2025 o nadaniu orderów i odznaczenia  

1080 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 sierpnia 2025 r. nr rej. 567/2025 o nadaniu orderu  

Reklama
Reklama

1079 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 sierpnia 2025 r. nr rej. 566/2025 o nadaniu orderu  

1078 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 sierpnia 2025 r. nr rej. 565/2025 o nadaniu odznaczeń  

1077 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 sierpnia 2025 r. nr rej. 561/2025 o nadaniu orderu 

1076 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 sierpnia 2025 r. nr rej. 560/2025 o nadaniu odznaczeń 

1075 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 sierpnia 2025 r. nr rej. 556/2025 o nadaniu orderów 

1074 Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 września 2025 r. w sprawie ustanowienia roku 2026 Rokiem Polskiego Radia 

Reklama
Reklama

1073 Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 września 2025 r. w sprawie ustanowienia roku 2026 Rokiem Ignacego Daszyńskiego 

1072 Komunikat Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 17 września 2025 r. w sprawie sprawozdań finansowych komitetów wyborczych uczestniczących w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 18 maja 2025 r., głosowanie w których przeprowadzone zostało w dniach 18 maja i 1 czerwca 2025 r.

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl

Akty Prawne Mp

1084 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 sierpnia 2025 r. nr rej. 573/2025 o nadaniu odznaczenia 

1083 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 sierpnia 2025 r. nr rej. 571/2025 o nadaniu orderu  

Pozostało jeszcze 87% artykułu
/
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Reklama
Podział majątku po rodzicach nie zawsze musi być równy
Spadki i darowizny
Czy spadek po rodzicach zawsze dzieli się po równo? Jak dziedziczy rodzeństwo?
Bank Pekao uczy cyberodporności
Materiał Promocyjny
Bank Pekao uczy cyberodporności
Sędzia kupił wódkę na stacji benzynowej, wypił i odjechał. SN wydał wyrok
Sądy i trybunały
Sędzia kupił wódkę na stacji benzynowej, wypił i odjechał. SN wydał wyrok
Sąd Najwyższy
Sądy i trybunały
Byli sędziowie i prokuratorzy bez immunitetów. Ważna uchwała Sądu Najwyższego
Sędzia Krzysztof Wiak
Sądy i trybunały
Prezes Izby Kontroli SN: spełnienie żądań ministra Żurka oznacza chaos
Stacje ładowania dla ciężarówek pilnie potrzebne
Materiał Promocyjny
Stacje ładowania dla ciężarówek pilnie potrzebne
Minister sprawiedliwości Waldemar Żurek
Sądy i trybunały
Resort Waldemara Żurka chce przywrócić przepisy sprzed rządów PiS
Transformacja energetyczna: Były pytania, czas na odpowiedzi
Materiał Promocyjny
Transformacja energetyczna: Były pytania, czas na odpowiedzi
Reklama
Reklama
e-Wydanie