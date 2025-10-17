Monitor Polski z 17 października 2025 r. (poz. 1072-1084)

Aktualizacja: 19.10.2025 20:59 Publikacja: 17.10.2025 21:01
1084 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 sierpnia 2025 r. nr rej. 573/2025 o nadaniu odznaczenia
1083 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 sierpnia 2025 r. nr rej. 571/2025 o nadaniu orderu
1082 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 sierpnia 2025 r. nr rej. 569/2025 o nadaniu odznaczenia
1081 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 sierpnia 2025 r. nr rej. 568/2025 o nadaniu orderów i odznaczenia
1080 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 sierpnia 2025 r. nr rej. 567/2025 o nadaniu orderu
1079 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 sierpnia 2025 r. nr rej. 566/2025 o nadaniu orderu
1078 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 sierpnia 2025 r. nr rej. 565/2025 o nadaniu odznaczeń
1077 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 sierpnia 2025 r. nr rej. 561/2025 o nadaniu orderu
1076 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 sierpnia 2025 r. nr rej. 560/2025 o nadaniu odznaczeń
1075 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 sierpnia 2025 r. nr rej. 556/2025 o nadaniu orderów
1074 Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 września 2025 r. w sprawie ustanowienia roku 2026 Rokiem Polskiego Radia
1073 Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 września 2025 r. w sprawie ustanowienia roku 2026 Rokiem Ignacego Daszyńskiego
1072 Komunikat Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 17 września 2025 r. w sprawie sprawozdań finansowych komitetów wyborczych uczestniczących w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 18 maja 2025 r., głosowanie w których przeprowadzone zostało w dniach 18 maja i 1 czerwca 2025 r.
