1063 Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 15 października 2025 r. w sprawie wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem we wrześniu 2025 r. w stosunku do września 2019 r.

Reklama Reklama

1062 Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 15 października 2025 r. w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w trzecim kwartale 2025 r.

1061 Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 15 października 2025 r. w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych w okresie pierwszych trzech kwartałów 2025 r.

1060 Obwieszczenie Ministra Edukacji z dnia 25 września 2025 r. w sprawie włączenia kwalifikacji wolnorynkowej „Wspieranie uczenia się dzieci i młodzieży z wykorzystaniem podejścia STEAM” do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji

1059 Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 września 2025 r. w sprawie ustanowienia roku 2026 Rokiem Mieczysława Fogga