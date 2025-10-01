1028 Obwieszczenie Ministra Edukacji z dnia 19 września 2025 r. w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Edukacji lub przez niego nadzorowanych

Reklama Reklama

1027 Obwieszczenie Ministra Energii z dnia 12 września 2025 r. w sprawie stawek opłaty egzaminacyjnej oraz opłaty za wydanie świadectwa stwierdzającego kwalifikacje w zakresie górnictwa i ratownictwa górniczego na rok 2026