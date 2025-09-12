Aktualizacja: 13.09.2025 17:52 Publikacja: 12.09.2025 23:00
Rozporządzenie Ministra Sportu i Turystyki z dnia 8 września 2025 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przekazywania środków z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej (1240)
Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 9 września 2025 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie komisji lekarskich orzekających o stopniu zdolności do służby wojskowej osób stawiających się do kwalifikacji wojskowej (1239)
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 września 2025 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2025 (1238)
Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 2 września 2025 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu dokumentowania kontroli operacyjnej przez Żandarmerię Wojskową (1237)
