Rozporządzenie Ministra Sportu i Turystyki z dnia 8 września 2025 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przekazywania środków z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej (1240)

Reklama Reklama

Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 9 września 2025 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie komisji lekarskich orzekających o stopniu zdolności do służby wojskowej osób stawiających się do kwalifikacji wojskowej (1239)

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 września 2025 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2025 (1238)

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 2 września 2025 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu dokumentowania kontroli operacyjnej przez Żandarmerię Wojskową (1237)