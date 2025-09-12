Aktualizacja: 13.09.2025 17:59 Publikacja: 12.09.2025 23:00
Obwieszczenie Ministra Finansów i Gospodarki z dnia 6 września 2025 r. w sprawie stawki odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych, obniżonej stawki odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych oraz podwyższonej stawki odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych (950)
Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 czerwca 2025 r. nr 1130.41.2025 o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego (949)
Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 maja 2025 r. nr 1130.31.2025 o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego (948)
© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl
Obwieszczenie Ministra Finansów i Gospodarki z dnia 6 września 2025 r. w sprawie stawki odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych, obniżonej stawki odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych oraz podwyższonej stawki odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych (950)
Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 czerwca 2025 r. nr 1130.41.2025 o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego (949)
Dyrektywa ws. nieuczciwych warunków w umowach konsumenckich może znaleźć zastosowanie do klauzuli zmiennego opro...
Nie sposób uznać, by po rozpadzie konkubinatu, związek został nierozliczony, bo jeden z partnerów zakładał, że m...
Jeśli inspektor pracy uzna, że przedsiębiorca jest pracownikiem, trzeba będzie skorygować wszystkie podatkowe i...
Kandydaci na doradców podatkowych będą musieli wykazać się bardziej praktyczną wiedzą, niż dotychczas. Gdy zdadz...
Minister sprawiedliwości Waldemar Żurek wydał zarządzenie, zgodnie z którym obsługę administracyjną rzecznika dy...
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas