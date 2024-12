Projekt nowelizacji rozporządzenia ministra nauki ws. wynagrodzeń w systemie szkolnictwa wyższego ukazał się w piątek na stronie Rządowego Centrum Legislacji. Zaproponowane w nim podwyżki obejmą skład orzekający komisji dyscyplinarnej przy Radzie Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego i komisji dyscyplinarnej przy ministrze. Po zmianach przewodniczący gremiów zamiast tysiąca zł dostaną 1200 zł, a ich członkowie – połowę tej stawki (wcześniej mogli liczyć na 500 zł). Rzecznik dyscyplinarny powołany przy szefie resortu za przeprowadzone postępowanie wyjaśniające otrzyma 3600 zł (a więc jego stawka wzrośnie o 600 zł). Za udział w posiedzeniu komisji dyscyplinarnej również przysługiwało będzie 600 zł (o sto zł więcej niż dotychczas). A to oznacza, że stawki wzrosną o 20 proc.

Reklama

Podwyżki dla ekspertów prowadzących kontrole na uczelniach

Podwyżki dostaną też eksperci uprawnieni do prowadzenia kontroli na uczelniach – z 3 tys. do 5 tys. zł. W przypadku zaś kontroli złożonej – z 5 tys. do 8 tys. zł. Takie podwyżki oznaczają zwiększenie wynagrodzeń o ok. 60 proc. Zgodnie z przepisami ustawy o szkolnictwie wyższym, ekspertem nie może zostać m.in. osoba, która w ciągu pięciu poprzedzających kontrolę lat była zatrudniona w danej instytucji.

Czytaj więcej Gospodarka Wiceminister Maciej Gdula: Polska nauka musi się wyspecjalizować Nie da się finansować wszystkich dziedzin po równo – twierdzi Maciej Gdula, wiceminister nauki i szkolnictwa wyższego. I zapowiada, że trzeba wyznaczyć – ponad politycznymi podziałami – kluczowe obszary badań w polskiej nauce.

Stawki dla naukowców zbyt niskie w stosunku do inflacji

W uzasadnieniu do projektu przypomniano, że stawki naukowców nie były podnoszone od czasu wejścia w życie rozporządzenia w jego pierwotnej wersji, w 2018 r. Nie przystają już zatem do realiów – sytuacji gospodarczej w kraju i rosnącej inflacji. Konieczne jest też dostosowanie wysokości wynagrodzeń do rzeczywistego nakładu pracy naukowców i wzrostu rozpoznawanych przez nich spraw.