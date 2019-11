Lekarze karani za zlecanie badań. Możliwe naruszenia zbiorowych praw pacjenta

- Organizacja udzielania świadczeń zdrowotnych w oparciu o tego rodzaju umowy może budzić uzasadnione wątpliwości i ograniczać dostęp pacjentów do badań, a tym samym naruszać prawo do świadczeń zdrowotnych odpowiadających aktualnej wiedzy medycznej i udzielanych z należytą starannością - uważa Rzecznik Praw Pacjenta.

"Proszę Was bardzo, żebyście udostępniali post jak najbardziej się da, żeby jak najwięcej ludzi wiedziało, że to nie wina lekarzy, że nie zlecają badań, ale wina niedofinansowania, niewspółmiernego do potrzeb opieki zdrowotnej powoduje, że nie są oni diagnozowani w sposób rozszerzony, czy nawet w sposób wystarczający. Proszę przekazujcie mi informacje na temat takich placówek. Mam nadzieję, że to mały krok w kierunku poprawy jakości ochrony zdrowia w Polsce." - mówił Bartek Fiałek w filmiku, jaki wrzucił na swoje konto na Facebooku.