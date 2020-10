Aborcja: adwokatura zabiera głos ws. wyroku Trybunału Konstytucyjnego

W uchwale Prezydium NRA wskazuje, że rozstrzygnięcie wydane zostało przez Trybunał Konstytucyjny z udziałem trzech osób nieuprawnionych do orzekania z uwagi na wadliwość ich wyboru. Jednocześnie zwraca uwagę, że w Sejmie oczekuje na rozpatrzenie projekt zaostrzający prawo aborcyjne w zakresie tożsamym z wnioskiem rozpoznawanym przez Trybunał. - W takiej sytuacji wniosek do Trybunału należało ocenić jako nadużycie prawa prowadzące do ominięcia procesu ustawodawczego i wykorzystania Trybunału do rozstrzygnięcia sprawy, która należy do kompetencji ustawodawcy - podkreślono.