Wojewódzkie komisje ds. błędów medycznych znów będą orzekać

Wojewódzkie komisje do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych od siedmiu lat są alternatywą dla procedur sądowych. Pacjenci mieli przed nimi uzyskiwać odszkodowania i zadośćuczynienia od lecznic w dużo krótszym niż w przypadku sprawy sądowej.

Rzecznik przypomina, że do komisji można wnieść sprawę, jeśli od dnia uzyskania wiedzy o zdarzeniu, z którym wiążemy nieprawidłowości po stronie placówki medycznej, nie upłynął 1 rok. Jednocześnie termin ten nie może być dłuższy niż 3 lata od dnia, w którym nastąpiło zdarzenie (w przypadku śmierci pacjenta terminy te nie biegną do dnia zakończenia postępowania spadkowego). Tych terminów nie zmieniła epidemia koronawirusa, możliwe było wnoszenie do komisji nowych wniosków, lecz czas na ich rozpatrzenie rozpoczyna się od dnia wznowienia działania komisji, czyli od 24 maja, a w praktyce od poniedziałku 25 maja 2020 r.