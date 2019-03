Dentysta i pielęgniarka dostępni w każdej szkole - projekt ustawy o opiece zdrowotnej nad uczniami

Resort chce, by do leczenia równy dostęp miało każde dziecko. W szkołach mają się tym zająć pielęgniarka środowiskowa i stomatolog. Będą też dentobusy.

Jeżeli rodzice nie będą mieć nic przeciw temu, uczeń nie tylko przejdzie w szkole kolejne bilanse zdrowotne, ale też kontrolę stanu uzębienia. Zgodnie z zapowiedziami resort zdrowia chce wziąć odpowiedzialność za zdrowie uczniów i zadbać o profilaktykę już na poziomie placówki oświatowej.

Przyjęty przez rząd projekt ustawy o opiece zdrowotnej nad uczniami zakłada, że każdy z nich, bez względu na miejsce zamieszkania i typ szkoły, ma zostać objęty profilaktyczną opieką zdrowotną oraz opieką stomatologiczną. Zadbają o to pielęgniarka środowiska nauczania i wychowania albo higienistka szkolna oraz dentysta. Pielęgniarka przyjmie w szkolnym gabinecie, a stomatolog będzie mógł leczyć uczniów w dentobusie. Rodzice i pełnoletni uczeń mogą się nie zgodzić na leczenie zębów w szkole.

Pielęgniarka ma być w kontakcie z rodzicami i wymieniać się z nimi informacjami o stanie zdrowia dzieci. Ustawa przewiduje także opiekę nad uczniami przewlekle chorymi lub z niepełnosprawnością.

To szkoła ma wygospodarować miejsce na gabinet pielęgniarski i nie będzie jej wolno pobierać z tego tytułu żadnych opłat. Również gabinet dentystyczny, którego wyposażenie kosztuje minimum kilkadziesiąt tysięcy złotych, będzie należał do szkoły.

Zapis wielokrotnie krytykował Związek Miast Polskich, według którego skuteczna opieka stomatologiczna nad uczniami nie będzie możliwa, jeżeli nie zwiększą się nakłady Narodowego Funduszu Zdrowia na tę dziedzinę medycyny.

Samorządowcy podkreślali, że nawet jeśli wyposażenie takiego gabinetu będzie leżeć w gestii lekarza, to szkoła musi zapewnić pomieszczenie, media, ochronę i sprzątanie, co daje ok. 20 tys. zł rocznie. Ich zdaniem ustawa powinna gwarantować szkołom możliwość odpłatnego wynajmowania powierzchni w szkole. Niepokoi ich też brak stomatologów dziecięcych, których w całym kraju jest 780.

