Koronawirus: ceny leków i maseczek będą ograniczane

Jak przewiduje art. 8 rządowego projektu ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zapobieganiu, przeciwdziałaniu i zwalczaniu COVID-19, szef resortu zdrowia określi maksymalne ceny leków wydawanych bez przepisu lekarza i na receptę, wyrobów medycznych i środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, które mogą być wykorzystane do przeciwdziałania koronawirusowi.

– To farmaceutyczna lista antyspekulacyjna, która ma ograniczyć nieprzewidziane zachowania tych, którzy chcą się wzbogacić na panice związanej z COVID-19. Już dziś widzimy, że niektórzy próbują sprzedawać maski za kilkudziesięciokrotność ceny, a to samo może niebawem dotyczyć leków przeciwwirusowych, przeciwzapalnych i przeciwbólowych i znacznie ograniczyć pacjentom dostęp do nich – tłumaczy Krzysztof Kopeć, prawnik, były naczelnik w Departamencie Polityki Lekowej i Farmacji resortu zdrowia, prezes Polskiego Związku Pracodawców Przemysłu Farmaceutycznego.