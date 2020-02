Nowe leki refundowane od 1 marca 2020 r.

Do refundacji aptecznej wejdzie gonadotropina w refundacji aptecznej - folitropinum delta (Rekovelle) we wskazaniu - kontrolowana hiperstymulacja jajników u pacjentek poniżej 40 r.ż. Pacjentki uzyskają lepszy dostęp do terapii - alternatywy dla obecnego leczenia. Dla części z nich jest to jedyna opcja.