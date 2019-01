Prezydencki projekt ustawy o Narodowej Strategii Onkologicznej podpisany

We wtorek prezydent Andrzej Duda podpisał i skierował do Sejmu projekt ustawy o Narodowej Strategii Onkologicznej.

– To bardzo ważny moment w historii polskiej ochrony zdrowia, ale przede wszystkim w historii czegoś, co możemy w skrócie nazwać polską walką z rakiem – powiedział Andrzej Duda podczas uroczystego podpisania projektu ustawy.

Poniżej dalsza część artykułu

Prezydent przypomniał, że w Polsce notuje się rocznie ok. 160 tys. zachorowań na nowotwory złośliwe. – Jest to liczba ogromna, to drugi pod względem śmiertelności rodzaj choroby – podkreślił Duda.

Jak czytamy w komunikacie prasowym, projekt tworzy ramy prawne umożliwiające opracowanie i przyjęcie Narodowej Strategii Onkologicznej – dokumentu o charakterze kompleksowym i długookresowym, stanowiącego odpowiedź na wzrost zachorowań i śmiertelności na choroby nowotworowe w Rzeczypospolitej Polskiej. Celem Strategii będzie przede wszystkim obniżenie zachorowalności na choroby nowotworowe, zmniejszenie umieralności z powodu tych chorób oraz poprawa jakości życia chorych i ich rodzin.

Narodowa Strategia Onkologiczna wytyczy kierunki rozwoju poszczególnych obszarów systemu opieki onkologicznej oraz obszarów wspierających onkologię. Zawierać ona będzie działania z zakresu profilaktyki, wczesnego wykrywania, diagnostyki i leczenia chorób nowotworowych. Z kolei działania wspierające opiekę onkologiczną obejmować będą w szczególności rozwój edukacji i kształcenia kadr medycznych oraz badań naukowych wprowadzających innowacyjne metody leczenia chorób nowotworowych, a także poprawę zarządzania zasobami w obszarze onkologii.

Narodowa Strategia Onkologiczna zostanie opracowana przez Zespół działający przy Ministrze Zdrowia. W jego skład wejdą przedstawiciele Ministra Zdrowia, przedstawiciel Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Narodowego Funduszu Zdrowia, Konferencji Rektorów Akademickich Uczelni Medycznych, po jednym przedstawicielu towarzystw onkologicznych oraz przedstawiciele organizacji zrzeszających pacjentów onkologicznych. Zróżnicowany skład Zespołu pozwoli w sposób całościowy spojrzeć na problemy onkologii i zaproponować rozwiązania kompleksowe, niezbędne do skutecznej walki z chorobami nowotworowymi.

Narodową Strategię Onkologiczną na lata 2020-2030 wraz z harmonogramem realizacji Strategii na 2020 r. Minister Zdrowia zobowiązany będzie przedstawić Radzie Ministrów, nie później niż do dnia 30 września 2019 r.