Co daje jazda na rowerze w rytm muzyki

Spinning, czyli jazda na rowerze stacjonarnym w rytm muzyki, to jeden z lepszych pomysłów na zimowy trening. Dlaczego?

Spinning, podobnie jak zwykła jazda na rowerze, to sport demokratyczny: dla młodych, i dla seniorów, dla szczupłych, i dla tych, którzy zmagają się z nadwagą. Każdy może dostosować tempo ćwiczeń na rowerku spinningowym do własnych możliwości i każdy odniesie z takiego treningu ogromne korzyści.

Co to jest spinning

Spinning to forma aktywności, która zyskała popularność między innymi w Stanach Zjednoczonych, a teraz robi karierę w polskich fitness klubach. Od treningu na zwykłym rowerze stacjonarnym spinning różni się tym, że w rytm zmieniającej się muzyki, wykonuje się różne dodatkowe ćwiczenia pod dyktando trenera.

Rowery wykorzystywane do spinningu także są inne niż zwykłe treningowe. Mają budowę, która umożliwia wykonywanie dodatkowych ćwiczeń, a nie tylko pedałowanie.

Szybkie spalanie kalorii i chudnięcie

Jedną z przyczyn popularności spinningu jest możliwość osiągnięcia szybkich efektów w odchudzaniu – godzina treningu to nawet 1000 kalorii mniej. Warto przy tym wiedzieć, że zbyt intensywny trening wcale nie działa bardziej odchudzająco. Jeśli wysiłek staje się zbyt duży, organizmowi zaczyna brakować tlenu, a tylko dobre dotlenienie tkanek pozwala spalić tłuszcz i wykorzystać go jako źródło energii. Z tego powodu początkujący powinni utrzymywać tętno na poziomie ok. 130 uderzeń na minutę - wówczas utrata kalorii jest największa.

Redukcja cellulitu

Podczas jazdy spinningowej najbardziej intensywnie pracującymi częściami ciała są nogi, uda, biodra, pośladki oraz brzuch. Zwiększa się ukrwienie tych partii, co polepsza kondycję oraz wygląd skóry, przez to, że staje się ona elastyczniejsza i jędrniejsza. Już po dwóch tygodniach treningu można zaobserwować nie tylko zmniejszenie obwodów ciała ale też redukcję cellulitu.

Zdrowszy układ krążenia

Trening spinningowy wpływa korzystnie na układ oddechowy oraz układ krążenia – polecany jest również osobom cierpiącym na nadciśnienie.

Ciśnienie krwi początkowo wzrasta podczas treningu, jednak w dłuższym czasie obniża się. Regularna jazda na rowerze powoduje trenowanie mięśnia sercowego oraz polepsza jego zaopatrzenie w krew. Takie zwiększenie kondycji zapobiega chorobom układu krążenia.

Mniejsze ryzyko chorób żył

Jazda na rowerze ma również korzystny wpływ żyły. Kiedy dociskamy pedały, mięśnie nóg unoszą się, powodując nacisk na żyły i pompowanie krwi do serca. To dla żył doskonałe ćwiczenie.

Jak uprawiać spinning

Spinning najlepiej trenować w fitness klubie. Po pierwsze nad ćwiczeniami czuwa wykwalifikowany trener, który pomoże dobrać odpowiedni plan treningowy. Po drugie nie jest konieczne kupowanie specjalnego roweru, który jest przeznaczony do spinningu. Po trzecie jest to tego typu trening, który przyjemnie się robi w większej liczbie osób.

Warto zaopatrzyć się w specjalne spodenki kolarskie, by uniknąć otarć czy odparzeń. Przydatne są również rękawiczki do jazdy rowerem. Dzięki temu ręce nie ześlizgną się z kierownicy, nawet podczas wykonywania spinnigowych ćwiczeń. Ważne jest również obuwie sportowe, na przykład buty do biegania, które zapewnią nam stabilność ruchów.

Decydując się na praktykowanie spinningu w domu, warto pamiętać o kontrolowaniu przejechanego dystansu oraz liczbie spalonych kalorii. Przed rozpoczęciem treningu powinno się wykonać skrupulatnie ćwiczenia, które mają na celu rozgrzać wszystkie mięśnie oraz stawy. Czas trwania spinningu jest również bardzo istotny, ponieważ jazda dłuższa niż 45 minut powoduje przegrzanie organizmu. Rezultatem takiej sytuacji mogą być kontuzje. Spinning powinno zakończyć się ćwiczeniami izometrycznymi, które polegają na naprzemiennym napinaniu i rozluźnianiu mięśni. Dzięki temu możemy uniknąć zakwasów, a także rozciągamy mięśnie. Ten ostatni etap treningu powinien trwać około 15 minut.