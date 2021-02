Przetargi: bez kary umownej za opóźnienie w czasie epidemii koronawirusa

– Wymagają one jednak od wykonawcy informowania zamawiającego o sytuacji i przyczynach niemożności wykonania umowy (zamówienia) z powodu stanu pandemii – podkreśla. I dodaje: – Należy pamiętać, że ustawodawca nie wprowadził automatycznego przedłużenia trwania umów w związku np. z lockdownem. Co więcej, wykonawca ma obowiązek potwierdzić zamawiającemu ewentualny negatywny wpływ stanu pandemii na wykonanie umowy stosownymi dowodami w postaci oświadczeń lub dokumentów. Ważne, że regulujący to art. 15r zawiera elastyczne rozwiązania, dając stronom umów możliwość ich dostosowania do potrzeb konkretnej umowy czy też zamówienia.