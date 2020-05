Koronawirus: przed maturami konieczne są wytyczne ws. bezpieczeństwa zdrowotnego Fotorzepa, Marian Zubrzycki

Osoby zaangażowane w przygotowania do tegorocznych matur wyrażają obawy związane z organizacją egzaminów w czasie epidemii. Oczekują oni pilnych wytycznych co do stosowania środków ochrony osobistej, odkażania sal, sposobu rozmieszczenia uczniów w salach itp. - zwraca uwagę Adam Bodner Rzecznik Praw Obywatelskich.