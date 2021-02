Marek Kobylański: Rząd wymyślił, winne samorządy

Zgodnie z zapewnieniami rządu seniorzy i osoby niepełnosprawne miały być dowożone na szczepienia lub szczepionka miała przyjechać do nich. Tymczasem taki system może nie zadziałać jak należy. Mają się tym zająć samorządy terytorialne, a nie, jak wcześniej planowano, służba zdrowia. Niektóre duże miasta już wzięły się do pracy, ale to za mało. Jeśli zaś system dowozu seniorów nie będzie funkcjonował, to winne będą samorządy, a nie rząd, który to wszystko wymyślił. Tak nie powinno być.

