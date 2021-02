Samorządowcy chcą zmian w organizacji szczepień oraz pieniędzy na dowóz seniorów.

Komisja Wspólna Rządu i Samorządu Terytorialnego chce doprecyzowania, na jakie odległości gmina powinna organizować mieszkańcom transport na szczepienia. Chce też zmian kwot ryczałtu za dowóz na szczepienia, dotacji do wynagrodzenia gminnych koordynatorów ds. szczepień, a także dostosowania liczby szczepionek do wielkości danej gminy. Poniżej dalsza część artykułu

Na razie rząd analizuje postulaty samorządowców. Sprawdza, czy jest w stanie je spełnić.

Nikt nas nie pytał – Nie konsultowano z nami, jak najsprawniej przeprowadzić rejestrację. Nikt nie pytał, czy jesteśmy w stanie skoordynować zapisy w naszych miastach, gminach, jak dotrzeć do samotnych seniorów wykluczonych elektronicznie.

Owszem, zaproszono nas do udziału w organizacji dowozów, ale uważamy, że można było to przygotować wcześniej i lepiej, tak jak cały system ekip wyjazdowych, które rząd tworzy teraz trochę ad hoc. Dlatego już teraz apelujemy o włączenie nas w koordynację szczepień nauczycieli – mówi Jacek Karnowski, prezydent Sopotu, członek Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego.

Wtóruje mu Adam Wieczorek, wiceprezydent Łodzi, przedstawiciel Unii Metropolii Polskich.

– Szczepienia seniorów ruszyły tydzień temu, a my dopiero teraz otrzymaliśmy od rządu wytyczne o finansowaniu i transporcie. To zdecydowanie za późno, bo mamy do nich sporo zastrzeżeń – tłumaczy Adam Wieczorek.

Według niego wytyczne nie precyzują m.in., jak rozumieć pojęcie: najbliższy punkt szczepień, do którego mają być wożeni mieszkańcy.

– Zlecają również transport seniorów na szczepienie, a skoro jest to zadanie zlecone, powinniśmy otrzymać odpowiednie środki. Tak się jeszcze niestety nie stało – podkreśla Adam Wieczorek.

Jakie propozycje Samorządowcy proponują więc, by mieszkaniec miał prawo do transportu do punktu szczepień najbliższego miejsca zamieszkania. Wyjątkowo poza obszar gminy, nie dalej jednak niż 10 km od granic miasta na prawach powiatu i 20 km od granic pozostałych gmin.

To nie wszystko. Samorządowcy postulują, aby obowiązywała we wszystkich gminach i w stosunku do wszystkich mieszkańców (bez względu na to, czy posiadają orzeczenie o stopniu niepełnosprawności) jedna stawka za transport do punktu szczepień, w wysokości 72 zł.

Gdy natomiast chodzi o wynagrodzenie koordynatorów gminnych ds. szczepień, chcą, by stawki w zależności od wielkości miasta wynosiły 3 tys. zł dla gmin do 20 tys. mieszkańców; 6 tys. zł dla gmin od 20 do 50 tys. mieszkańców; 9 tys. zł dla gmin od 50 do 100 tys. mieszkańców; 3 tys. zł za każde następne 50 tys. mieszkańców.

Ponadto limit szczepionek przekazywanych do punktów szczepień powinien być uzależniony od wielkości danej gminy. Powinien też istnieć szybki kontakt dla gminnych koordynatorów szczepień z linią 989, a także bieżąca weryfikacja danych o lokalizacji punktów szczepień i udostępnienie samorządom listy zespołów mobilnych i jej bieżące uaktualnianie.

Jak szczepienia wyglądają w praktyce, opowiada Krzysztof Iwaniuk, wójt gminy Terespol, przewodniczący zarządu Związku Gmin Wiejskich RP.

Już kuleje – W ubiegłym tygodniu dotarło do nas tylko 30 szczepionek. To bardzo mało. Na razie zainteresowanie nie jest duże, ale chętni na te 30 szczepionek raczej się znajdą. W naszym wypadku wszędzie jest daleko. Nie mamy publicznego ośrodka zdrowia, seniorzy musieli jeździć do sąsiedniej gminy. Często seniorom rejestrującym się przez infolinię proponuje się szczepienie 100 km od miejsca zamieszkania. Dla 80- czy 70-latka to bardzo daleko. Nie wszędzie też dojeżdżają autobusy i nie wszyscy mają możliwość dojazdu samochodem. Niezbędny jest więc mobilny punkt szczepień, tymczasem jest jeden na cały powiat. Jeszcze szczepienia nie zaczęły się na dobre, a już ich organizacja kuleje – uważa Krzysztof Iwaniuk.

Na razie analizujemy Rząd nie krytykuje na razie postulatów samorządowców.

– Nie są dla mnie żadnym zaskoczeniem. Uczestniczyłem w wielu spotkaniach, na których poruszano te problemy – mówi Paweł Szefernaker, wiceminister spraw wewnętrznych i administracji.