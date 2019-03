Michał Boni: Ludzie chcieli mnie zabić

- Gdyby to zależało ode mnie, nie likwidowałbym OFE. Uważam że popełniliśmy błąd, ratując pieniędzmi z OFE bieżący bilans budżetu. Uzyskaliśmy efekt na rok - mówi w rozmowie z Elizą Olczyk Michał Boni, były minister pracy i minister administracji i cyfryzacji.

W latach 90. mówiono o panu, że jest pan najlepszym w Polsce specjalistą od rozwiązywania konfliktów społecznych. Ile strajków pan rozbroił?

Przez pierwsze trzy miesiące rządu Jana Krzysztofa Bieleckiego miałem codziennie jakiś strajk. Po kampanii prezydenckiej Lecha Wałęsy w 1990 roku emocje były rozbuchane.

Jako były związkowiec nie miał pan takiej refleksji, ?że skoro są tak wielkie niepokoje społeczne, zakłady masowo upadają, to może transformację należałoby prowadzić jakoś inaczej?

Stawialiśmy dramatyczne pytania. Ale to naiwność, że gdyby nie dokonywać zmian, to byłoby lepiej. Wolniej nie znaczyło lepiej, raczej na odwrót – dłuższe życie w gorszych warunkach. To nie była teoretyczna transformacja, to była próba wyciągnięcia gospodarki i ludzi z zapaści!!! Duże przedsiębiorstwa dostawały często pakiet osłonowy, a więc łagodziliśmy szok transformacyjny. Część wykwalifikowanej kadry robotniczej zaczęła zakładać własny biznes i dobrze sobie radzili, co...