Biznes idzie do przodu mimo utrudnień

Jak wynika z najnowszego raportu RetailX, Europa Centralna ma około 69 proc. udziału w całości sprzedaży online na kontynencie, a z prognoz wynika, że tempo wzrostu e-commerce w Polsce w 2020 r. może osiągnąć poziom nawet 30 proc. Pierwsza fala pandemii i wiosenny lockdown miały olbrzymi wpływ na przyspieszenie trendu zakupów przez internet, choć należy pamiętać, że transformacja handlu w kierunku e-commerce zaczęła się dużo wcześniej i jest to trend globalny. Polska ma tu jeszcze sporo do zrobienia, patrząc choćby na zróżnicowane zachowania konsumenckie w różnych regionach kraju, zatem paliwa, jakim dla magazynów jest e-commerce, starczy na lata.

Czy nearshoring, czyli przenoszenie operacji z Azji do Europy, to bardziej myślenie życzeniowe, czy widać już aktywność z tym związaną – i zainteresowanie polskim rynkiem?

Wszelkie zmiany w łańcuchu dostaw to bardzo skomplikowane operacje. Przeniesienie choćby jednego zakładu produkującego podzespoły z Azji do Europy mocno zaburza poukładane dotychczas procesy i generuje koszty związane z reorganizacją, w tym koszty kadrowe. Pamiętajmy, że koszt siły roboczej w Europie jest dużo wyższy niż w Azji, a nie wszystkie zakłady europejskie są w pełni zautomatyzowane. W wielu fabrykach czy magazynach wciąż pracuje po kilka tysięcy osób.

To dość złożone zagadnienie. Dane agentów pokazują, że udział powierzchni budowanej spekulacyjnie w Polsce wyniósł w I kwartale 42 proc., w II kwartale 37 proc., a w III kwartale – 30 proc. Widzimy zatem tendencję spadkową, co historycznie jest charakterystyczne dla okresów kryzysów gospodarczych. Czy ktoś buduje spekulacyjnie, czy nie, może z jednej strony świadczyć o wyczuciu trendów rynku, ale często to kwestia podejścia do biznesu i ryzyka. Jest to decyzja inwestora, który albo finansuje projekt deweloperski ze swoich pieniędzy, albo pożycza je z banku. Pandemia utrudniła proces pozyskiwania kapitału na nowe inwestycje. Banki wymagają większego udziału umów przednajmu w danym projekcie i wyższego wkładu własnego.