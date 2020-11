Rafał Sonik, prezes Gemini Holding i kierowca rajdowy: Zamknięcie centrów to duży błąd

Żaden obiekt handlowy nie stał się źródłem zakażeń – mówi Rafał Sonik, prezes Gemini Holding i kierowca rajdowy.

Nastroje świąteczne na pewno w naszym środowisku nie panują. Ogółem klimat jest kiepski i generalnie ludzie w takich sytuacjach reagują chęcią zamknięcia się, nakrycia kołdrą i przeczekania. Ale tak się nie da i z pewnymi kwestiami musimy stać twarzą w twarz. Niemniej pomału dociera do decydentów, jakie mogą być konsekwencje przyjmowania takiej strategii. Już widzimy, że pod kołdrą nie wytrzymamy za długo, musimy jeść, pić i realizować inne potrzeby. Trzeba zapanować nad strachem, zrozumieć, gdzie są źródła zagrożeń, i skupić działania ograniczające ryzyko.

Same zapowiedzi dotyczące dystrybuowania szczepionki i jej dostępności powodowały euforię. Nawet jeśli trafi tylko do grup podwyższonego ryzyka, jak seniorzy, medycy czy służby mundurowe. Jesteśmy po prostu złaknieni jakichkolwiek pozytywnych informacji.

Nakładanie restrykcji na centra mieści się w tym planie?

Tu zadziałała mieszanka strachu i paniki, braku wiedzy lub nierównowagi w argumentach, jakie docierają do decydentów. Zamknięcie to błąd. Przecież rząd i Główny Inspektorat Sanitarny obserwują od miesięcy ogniska koronawirusa, jak również największe zagrożenia i ryzyka. Wiemy dobrze, że to głównie wesela, domy pomocy społecznej, swego czasu także kopalnie, sporadycznie przemysł do tej pory powodowały największą liczbę zakażeń. Od odblokowania centrów handlowych do 7 listopada, czyli ich ponownego zamknięcia, żaden obiekt handlowy nie stał się źródłem zakażeń. Na dodatek organizacje, z którymi współpracujemy, przeprowadziły ankiety i okazało się, że w ciągu sześciu miesięcy liczba zakażeń była śladowa – zarówno wśród klientów, jak i pracowników.

Byliśmy i jesteśmy miejscem o wiele bezpieczniejszym, stwierdzaliśmy pojedyncze przypadki. Przy każdej takiej sytuacji natychmiast uruchamialiśmy procedury bezpieczeństwa, by nie doszło do rozprzestrzenienia choroby. Rządowe zalecenia wdrażaliśmy błyskawicznie, co więcej – obowiązywały u nas najbardziej restrykcyjne procedury. O ile w miejscach typu szkoły czy dworce nie radzono sobie ze spełnianiem aż takich wymagań, o tyle my w pełni się do nich stosowaliśmy. Korytarze, toalety są bez przerwy dezynfekowane. Dodatkowo w galeriach odwiedzalność uległa ograniczeniu w stosunku do 2019 r. Podkreślam, że byliśmy i jesteśmy bezpiecznym miejscem.

Listopad jest dla was stracony, straty da się odrobić?

IV kwartał to najważniejszy okres w roku dla handlu. Od maja mozolnie, my – wynajmujący, jak i najemcy – staraliśmy się odbudować wyniki mocno nadszarpnięte wiosennym lockdownem. Handel to 17 proc. PKB, ważna część gospodarki. Nieruchomości dodatkowo są jednym z podstawowych źródeł, z których lokalne samorządy czerpią podatki – od nieruchomościowego po użytkowanie wieczyste. Pamiętajmy również o daninach od firm i wynagrodzeniach dla pracowników. Spójrzmy na podatek VAT wprost trafiający do budżetu, to jedno z głównych źródeł przychodów. Przez ten nieuzasadniony lockdown, państwo zabiera sobie część dochodu, natychmiastowego dochodu, potrzebnego jak nigdy wcześniej.

Zniesienie zakazu handlu w niedzielę by pomogło?

Życia oczywiście nie można sprowadzać do konsumpcji, ale kwestia niedziel się z tym wiąże. Nasze centrum w Tarnowie stoi obok kościoła, przez osiem lat od otwarcia galerii wiele osób po mszy szło do centrum np. coś zjeść – idealna synergia. Dzięki temu, że mamy 1,2 tys. miejsc parkingowych, osoby jadące do kościoła zostawiały u nas auta, szły do kościoła, a później wracały do galerii. Była zachowana równowaga i ludzie byli zadowoleni, harmonia budowała się latami. Ustawa o wolnych niedzielach to zakłóciła, a to, co mamy teraz, jest odwrotne do tego, co powinniśmy robić z psychiką ludzi. Mam nadzieję, że władze zauważą, jak zła jest sytuacja, i same dojdą do wniosku, że warto to prawo poluzować.

Dodatkową kwestią jest rynek pracy. W jednym centrum handlowym w Tarnowie powstało ok. 1,2–1,4 tys. miejsc pracy. W całym mieście w handlu pracuje nawet 6 tys. osób, co oznacza, iż utrzymują oni 10–12 tys. ludzi. To podstawa funkcjonowania tego miasta.

Wrócicie od grudnia?

Mamy nadzieję. Straty są ogromne, większe niż szacowany poziom 7 mld zł strat w listopadzie czy prognoza 12 mld zł na grudzień. Już to widać po sklepach, które mogą działać na naszym terenie. Nasze centrum w Tychach ma 40 tys. mkw. Działa w nim Biedronka, a zamknięte jest ponad 80 proc. sklepów. Oznacza to, że w tym sklepie spożywczym jest mniej osób niż w placówce tej samej sieci na osiedlach mieszkaniowych.

Gra idzie o zachowanie płynności firm. Dodam, że w znakomitej większości to polski kapitał, firmy rosnące od góra dwóch, trzech dekad, podczas gdy te zachodnie miały na to znacznie więcej czasu. Mamy sporo rodzimych firm, którymi można się chwalić – od Grycana po LPP czy CCC – i wiele, wiele innych. Ich założyciele wszystko inwestowali w rozwój. Nie mieli wielkich kapitałów na zapas i teraz naprawdę nie mają rezerw, z których mogą czerpać w nieskończoność. Wszystko licho bierze.

A co z tarczami rządowymi?

My nie dostaliśmy ani grosza z tarcz, zupełnie nic. Zgodnie z prawem i umowami z bankami spółki celowe zarządzające galeriami handlowymi nie mogą zatrudniać ludzi na etatach, co oznacza, iż na wszystko musimy zawierać kontrakty – na eventy, administrację, sprzątanie. Jesteśmy poza jakąkolwiek pomocą rządową.

Który jeszcze umył ręce w sprawie czynszów. Macie się dogadać, przedłużyć umowy, a pomocy nie będzie.

Nigdzie nie zastosowano takich rozwiązań jak w Polsce. W każdym europejskim kraju jest jakieś zrozumienie, że właściciele galerii nie mogą bez końca trwać niemal bez żadnego przychodu. Nie mogę przecież żądać od najemcy, aby płacił pełen czynsz, jeśli do jego kasy nie trafia nawet złotówka. Taka sytuacja miała miejsce w przypadku lokali biur turystycznych.

Już po wiosennym lockdownie widać było, że znakomita większość najemców ma się gorzej niż wcześniej. W efekcie nastąpiła niezliczona ilość negocjacji właścicieli centrów z najemcami – setki tysięcy porozumień, ale na koniec we wrześniu ze wszystkimi były uzgodnione warunki współpracy. Byli tacy, którym mimo kryzysu dobrze szło, ale innym pomoc z naszej strony była niezbędna. Rynek sam uregulował, bo wszyscy byliśmy świadomi, że żeby przetrwać, musimy zachować zdrowy rozsądek. Dzisiaj kolejny raz dostajemy gigantyczny cios – nieuzasadniony bezpieczeństwem ani ekonomicznie. I nie otrzymujemy przy tym zupełnie żadnej pomocy.

Grudzień pozwoli się odbić od dna?

To jedyna nadzieja, że tak będzie. Nie myślę nawet, że mogłoby być inaczej. Przed lockdownem mieliśmy 100 proc. komercjalizacji, 98–99 proc. ściągalności, zdrowy cashflow. Mogliśmy planować nowe inwestycje. Dziś nawet nie chcę myśleć, co będzie w przyszłym roku, jeśli sytuacja się nie zmieni i wciąż nie będzie dostępnych dobrych programów pomocowych.

Rząd z wami rozmawia?

Piszemy do ministerstw ciągle, jesteśmy gotowi na rozmowy, mieliśmy już telekonferencję z wicepremierem Gowinem. Teraz jest inaczej niż wiosną, bo najważniejsze, że mówimy jednym głosem – właściciele galerii i najemcy sklepów w naszych obiektach. Nie ma już walk między nami. Razem znaleźliśmy się w tej sytuacji i jest po prostu bardzo źle.