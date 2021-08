Zainwestujemy prawie 2,5 mld zł w światłowody

Na co wydacie 1 mld zł

Nie chcemy podawać szczegółów umowy, ale jest to okres dłuższy niż pięć lat.

Firmom zdarza się wchodzić na giełdę, by spłacić zadłużenie. Naszym głównym udziałowcem jest fundusz Infracapital z grupy Prudential. Nie są nam znane żadne plany dotyczące ewentualnego upublicznienia Nexery. W 2020 r. Nexera Holding miała około 11 mln zł przychodów ze sprzedaży.

Co się oferuje bankom, żeby udzieliły firmie tej skali 1 mld zł kredytu? Poręczenie właściciela?

Poręczenie nie jest częścią umowy. To kwestia wiarygodnie udokumentowanego planu biznesowego i sposobu prowadzenia procesu ubiegania się o finansowanie. Oczywiście, ważnym elementem są prognozy, w tym głównie osiągnięcie dodatniej EBITDA. Nie jest też tak, że 1 mld od razu pojawia się na koncie spółki. Na wykorzystanie tej sumy mamy pięć lat. Większość chcemy wykorzystać w ciągu dwóch–trzech lat. Ważnym aspektem dla banków była także wiarygodność naszego większościowego udziałowca, jak również doświadczenie i rozpoznawalność zespołu Nexery.

To kiedy EBITDA Nexery będzie dodatnia?

Nie powiedziałbym, że to bliźniacza transakcja. Podmiot z grupy Orange dysponuje już bardzo dużą gotową siecią z ugruntowaną historią, dużą saturacją i pozytywnymi wynikami. Ponadto, banki każdy z projektów oceniają całkowicie indywidualnie. To, że transakcje zamknęły się w podobnym okresie, to czysty przypadek.