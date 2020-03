Pieniędzy nie będzie trzeba szukać w szarej strefie

Tworzymy mechanizmy, które pozwolą firmom przejść przez trudny okres wywołany epidemią, wspierając przy tym sektor bankowy. Mamy już rozwiązania dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, które teraz modyfikujemy. Zrezygnujemy z prowizji pobieranej przez BGK od udzielenia gwarancji de minimis i będziemy zabezpieczać do 80 proc. wartości tych kredytów zamiast 60 proc. Krajowy Fundusz Gwarancyjny zwiększymy o 1 mld zł, co pozwoli bankom wygenerować dodatkowe kredyty o wartości 20 mld zł. Pracujemy też nad rozwiązaniem dla większych firm. Stworzymy Fundusz Gwarancji Płynnościowych, z którego będziemy udzielali gwarancji spłaty kredytów na kwoty powyżej 3,5 mln zł.

Obecnie banki mogą zaoferować odroczenie spłat odsetek. My myślimy o dopłatach do odsetek. To ma być element pakietu ustaw antykryzysowych, obecnie ustalamy to z ministerstwami. Chcemy przeznaczyć na ten cel 0,5 mld zł. To będzie mechanizm dopłatowy podobny do tego, który działa w przypadku powodzi i innych katastrof naturalnych.