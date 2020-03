Maciej Witucki: Rząd ignoruje postulaty przedsiębiorców. Będą bankructwa

I dobrze, rząd powinien bardzo szybko reagować. Ale spójrzmy na jedną z propozycji, mianowicie udział państwa w ponoszeniu kosztów zatrudnienia pracowników na poziomie 40% średniego lub minimalnego wynagrodzenia. To nie uwzględnia przecież realnych dochodów tychże pracowników. Dodając do tego wzrost cen, którego nie unikniemy, prowadzić będzie do szybkiego ubożenia tysięcy polskich rodzin. Przedsiębiorcy od początku postulują, aby mechanizmy kompensacyjne odnosiły się do realnych pensji, które otrzymują pracownicy.

Czyli jaki?

Taki, który będzie pomagał przedsiębiorcom przez cały czas „wstawania z kolan”. Na przykład składki ZUS, co jest bardzo ważne dla małych i średnich przedsiębiorców. Nie chodzi o to, by je na 3 miesiące zawiesić, bo po tym czasie przez kolejne 3 miesiące trzeba będzie płacić podwójne. Zdecydowanie lepszym rozwiązaniem jest patrzenie na te zobowiązania w perspektywie 18 – 24 miesięcy. Tak, aby na koniec tego okresu rachunek przedsiębiorcy w ZUS się zgadzał, a nie już w lipcu czy w sierpniu. Nie wiemy przecież, jak rozwinie się dzisiejsza sytuacja.

Patrząc natomiast z perspektywy dużych firm, bardzo ważnym postulatem jest elastyczność kont czasu pracy zatrudnionych osób. Chodzi o to, aby miesięczne limity mogły być rozliczone w perspektywie 18 - 24 miesięcy. To bardzo pomoże zachować niską stopę bezrobocia.

Kwota pakietu antykryzysowego - 212 miliardów złotych – robi wrażenie, jak się słyszy. Ale czy to wystarczy?

Robi, ale bądźmy szczerzy, około 30% to środki, które biznes dostanie „do ręki”. Tylko tyle. Reszta z tej kwoty, to impulsy pożyczkowe i wsparcie płynnościowe.

Ile wobec tego potrzeba jest „do ręki”?

Kraje Europy ogłosiły już programy pomocy gospodarce warte setki miliardów, ale euro. Polska jest jednym z ostatnich państw, które taki plan ogłasza i z relatywnie najmniejszą kwotą wsparcia. Ale aby nasza krytyka była konstruktywna, Konfederacja Lewiatan deklaruje, że przeprowadzimy szybką analizę planu i prześlemy poprawki i pomysły, jak te dostępne na dziś pieniądze wydać efektywniej. To nam również pokaże ile środków może być potrzebnych w kolejnych tygodniach i miesiącach.

Czy ktokolwiek z rządu rozmawiał z Wami o tym co powinien zawierać program antykryzysowy?

Odpowiem dyplomatycznie, poziom konsultacji nie był imponujący. Niestety całkowicie pominięto stworzoną w tym celu platformę, czyli Radę Dialogu Społecznego. Na szczęście większość organizacji pracodawców ma bezpośrednie kontakty w strukturach administracji państwowej. Kilka dobrych pomysłów udało się jednak przemycić.