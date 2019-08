Ekologiczne tylko certyfikowane

Ale na warzywach i owocach sprzedawanych luzem nie znajdziemy logo z liściem.

Nieczęsto zdarza się, żeby produkty „eko" były sprzedawane luzem. Przeważnie, (np. w supermarketach czy dyskontach) widzimy warzywa i owoce z takich upraw w opakowaniach, np. foliowych torbach lub siatkach. Po to, żeby producent mógł zamieścić na nich logo. Jeśli zaś kupujemy żywność na targu i obok skrzynki z jabłkami widzimy informację, że są one eko, to rolnik czy dystrybutor powinien mieć przy sobie odpowiedni certyfikat. Warto o takie certyfikaty dopytywać i zweryfikować, czy znajdują się na stronie internetowej wydającej je jednostki. Za wprowadzenie do obrotu nieekologicznych produktów oznaczanych jako „eko” grozi kara pieniężna.