Federica Tremolad: Rap łączy się z popem

Ponadto, wraz z mniejszą liczbą osób odtwarzających muzykę w samochodzie podczas codziennych dojazdów do pracy oraz stopniowym upowszechnieniem się trybu pracy zdalnej zmieniły się preferencje dotyczące nośników materiałów audio. Więcej osób odtwarzało utwory z dotąd mniej wykorzystywanych urządzeń, takich jak laptopy, telewizory, inteligentne głośniki i konsole do gier. Oczywiście, więcej czasu spędzanego w domu wpłynęło również na wzrost liczby playlist stworzonych do słuchania i nauki w domu.

Zakładając, że muzyka wprawia w dobry nastrój, okazuje się, że lipiec był jak dotąd najszczęśliwszym miesiącem roku 2020. To właśnie wtedy liczba odtworzeń przebojowych utworów była znacznie wyższa niż w poprzednich miesiącach tego roku. Dane na jesień i zimę pokażą, czy to się zmieni. Chwilowo możemy powiedzieć, że zmiany w konsumpcji treści odzwierciedlają podejście słuchaczy do muzyki w tym trudnym dla nas wszystkich okresie. Dzięki danym i analizie trendów w zachowaniach słuchaczy możemy się dostosowywać i wprowadzać ulepszenia, które dostarczą naszym użytkownikom odpowiedzi na ich bieżące potrzeby na platformie, a także jeszcze wyższą jakość doświadczeń z użytkowania Spotify.

W skali globalnej najwyższe miejsca w rankingach odnotowują ostatnio artyści jak Post Malone, Billie Eilish, Ariana Grande, Ed Sheeran i Bad Bunny. Co interesujące, tendencje zaobserwowane w Polsce są nieco inne. Statystyki od 2018 roku wskazują, że polscy słuchacze chętnie sięgają po lokalne brzmienie, a piosenki rodzimych artystów wspinają się na najwyższe miejsca rankingów. Według naszych wewnętrznych danych, polscy użytkownicy słuchają dużo krajowego hip-hopu, a ich ulubioną playlistą jest Generacja Hip Hop, która zajmuje pierwszą pozycję w aż 14 z 16 województw. Zebrane dane pokazały również, że Quebonafide i Taco Hemingway to niekwestionowani idole polskich słuchaczy. Jest to jednak tylko zapowiedź trendów obecnych na polskim rynku, które zostaną opublikowane w grudniu podczas corocznej kampanii Wrapped.

Jak wygląda ranking najpopularniejszych artystów i gatunków muzycznych w Polsce i na świecie? Jak dynamicznie się zmienia? Nasze ostatnio opublikowane dane wskazują, że do 2017 roku Polacy słuchali przede wszystkim zagranicznych hitów muzyki pop, znanych ze szczytów światowych list przebojów. Aktualnie, zarówno w Polsce, jak i na całym świecie, obserwujemy przesuwanie się punktu zainteresowania w kierunku mocnych pozycji popu i hip hopu oraz fuzji tych gatunków. Brzmienia hip hopu i popu zbliżają się do siebie, a w miarę jak oba gatunki mieszają się w jeden, wyzwaniem jest ich rozróżnienie. Co więcej, sam pop staje się gatunkiem coraz mniej oczywistym ze względu na duże zróżnicowanie wewnętrzne - wystarczy wymienić chociażby post-teen pop, dance pop, electropop, a także nowo pojawiające się gatunki muzyczne, łączące brzmienie RnB z trapem lub kolaboracje artystów hip hopowych z artystami muzyki alternatywnej.

Ścieżka dalszego rozwoju firmy jest długa i stabilna, jednak nie w wyniku jednej strategii, która byłaby cudownym środkiem do osiągnięcia wzrostu - ale połączenia wszystkich naszych inwestycji i innowacji. Z pewnością sukcesem możemy określić liczbę 320 milionów aktywnych użytkowników, a także 144 miliony subskrybentów planu Premium na 92 rynkach. Co więcej, według tegorocznych raportów za trzeci kwartał całkowita miesięczna liczba aktywnych użytkowników Spotify wzrosła o 29 procent, a liczba abonentów Premium o 27 procent w stosunku do roku poprzedniego.

Demografia polskich użytkowników Spotify obfituje w ciekawostki. Pierwsza z nich to mediana ich wieku, która wynosi 25 lat. Kolejną jest brak silnego podziału na mężczyzn i kobiety, ponieważ obie płci w równym stopniu korzystają z platformy do słuchania muzyki, podcastów i odkrywania nowych treści. Co więcej, największy odsetek (34 proc.) użytkowników Spotify to obywatele Europy, co lokuje Stary Kontynent jako jeden z najsilniejszych regionów dla Spotify.

Jak przedstawia się kwestia zarobków gwiazd wielkiej sceny w stosunku do artystów niszowych?

Nie jesteśmy uprawnieni do ujawniania osiąganych przychodów w imieniu artystów ani wytwórni. Jednak z całą pewnością naszym celem jest, aby wszyscy artyści mogli utrzymać się ze swojej pracy i pozyskiwać nowych fanów, jednocześnie rozwijając cały przemysł muzyczny. Liczba artystów, którzy otrzymują wyższe zarobki z platformy, niewątpliwie się zwiększa. Obecnie aż 43 tysiące artystów generuje 90 procent najchętniej odtwarzanych ścieżek audio, co stanowi 43-procentowy wzrost w porównaniu do ubiegłego roku, gdy ich liczba wynosiła 30 tysięcy. Co więcej, liczba top artystów na Spotify wzrosła prawie dwukrotnie w ciągu ostatnich trzech lat, a niemal trzykrotnie w ciągu ostatnich pięciu lat dzięki innowacyjnym produktom i usługom wprowadzonym w ramach platformy. Należą do nich spersonalizowane playlisty, takie jak Odkryj w tym tygodniu i Radar Premier, które są idealnymi narzędziami do poszerzania horyzontów muzycznych i odkrywania nowych brzmień, które byłyby trudne do odkrycia w inny sposób.

Im więcej interakcji między użytkownikiem a różnego rodzaju utworami, tym dokładniejszy algorytm, który uczy się preferencji muzycznych użytkownika i przewiduje które utwory mogą podobać mu się w przyszłości. To z kolei prowadzi do powstania ponad 270 milionów wersji Spotify, dzięki którym każdy użytkownik może mieć inne, zupełnie niepowtarzalne doświadczenia na platformie, jednocześnie pomagając kolejnym artystom dotrzeć do nowych słuchaczy.