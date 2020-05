Dr Krzysztof Liedel: Strach, jaki niesie pandemia, sprzyja terrorystom

Wiedza o pochodzeniu wirusa SARS-CoV-2 jest dla nas nie tylko kwestią czysto poznawczą, ale także niezbędną ze względów praktycznych. Poznanie źródła pochodzenia wirusa, sposobu, w jaki rozprzestrzenił się w takiej skali i z taką siłą zaatakował w skali międzynarodowej, pomoże nam w poszukiwaniach leku i szczepionki, da nam także narzędzia do zapobiegania takim zagrożeniom w przyszłości. Trzeba jednak podkreślić, że na dziś żaden z liczących się ośrodków zajmujących się badaniami nad SARS-CoV-2 nie przychyla się do hipotezy o „wyhodowaniu” wirusa w warunkach kontrolowanych przez człowieka.

Większość publikacji na temat koronawirusa, z którymi się spotkałem, mówi o tym, że koronawirusy, spotykane właściwie u wszystkich ssaków (do tej grupy należały przecież także SARS czy MERS, o znacznie wyższej śmiertelności), nie nadają się specjalnie na broń biologiczną – a ten nie nosi śladów żadnej „obróbki” laboratoryjnej. Co więcej, zgodnie z dostępną nam wiedzą, chińscy eksperci nie dysponowali możliwościami technologicznymi, aby takich manipulacji na wirusie dokonać.

Laboratorium w Wuhan rzeczywiście istnieje. Pojawiały się w toku jego funkcjonowania różne sygnały niepokojące międzynarodową społeczność – od sposobu przestrzegania środków bezpieczeństwa należnych takiej jednostce badawczej, aż po transparentną komunikację z chińskimi instytucjami odpowiedzialnymi za funkcjonowanie tego laboratorium, oraz wątpliwą skuteczność kontroli ze strony międzynarodowych organów powołanych do jej sprawowania. W związku z tym, niektóre służby państw zachodnich, w tym USA, podkreślają, że działanie tego laboratorium nie we wszystkich jego aspektach zgodne było z zasadami i normami bezpieczeństwa.

Francuski „Le Figaro” opublikował szokujący tekst o laboratorium P4 w Wuhan, stworzonym dzięki Francuzom. Było poza wszelką kontrolą, a zasady bezpieczeństwa pracujących w nim Chińczyków pozostawiały wiele do życzenia – ponad dwa lata temu amerykańska dyplomacja w Pekinie alarmowała Biały Dom, że w laboratorium P4 nie przestrzega się wymaganych środków bezpieczeństwa, a niektórzy pracownicy, by dorobić, sprzedawali na rynku w Wuhanie zwierzęta, na których wcześniej przeprowadzali doświadczenia. Czy jakieś inne źródła wspominają o tym laboratorium?

Skąd więc sugestie, że to wirus stworzony w laboratorium?

Eksperci epidemiolodzy i wirusolodzy do wygłaszania takiego poglądu nie są skłonni. Inaczej jest w wypadku przedstawicieli administracji państwowych, które w ramach wewnętrznej i międzynarodowej komunikacji rozgrywają swoje cele polityczne. Do tego typu poglądów zatem, dopóki pozostają częścią narracji politycznej, a nie merytorycznej, należy podchodzić z dużym dystansem.

Czy pojawienie się koronawirusa można postrzegać w kategoriach bioterroryzmu? Czy były na świecie próby wyhodowania w laboratorium jakiegoś patogenu, który mógłby być wykorzystywany przez terrorystów? Czy to "filmowa fikcja" czy może były jakieś tego typu zakusy?

Jak wspominałem, nie w wypadku tego akurat wirusa. Nie oznacza to jednak, że takich prób nie było. Organizacje terrorystyczne już od jakiegoś czasu starały się wejść w posiadanie broni biologicznej. Byłaby ona szczególnie atrakcyjna w toku konfliktu asymetrycznego, konfliktu "słaby - silny", charakteryzującego się próbą uzyskiwania maksymalnych efektów przy zastosowaniu środków nie wymagających bardzo dużych nakładów osobowych, finansowych czy organizacyjnych. Pandemia COVID-19 wyraźnie pokazuje, jaka jest skala lęku, który rodzi się w nas wobec pojawienia się biologicznego czynnika zagrożenia. Przykładem takich prób ataków biologicznych może choćby wykorzystywanie bakterii bacillus anthracis – czyli znanego nam wszystkim wąglika, zastosowanego na przykład podczas serii ataków przeprowadzonych przez organizacje skrajnie prawicowe, między innymi w 2001 roku na biuro lidera demokratycznej większości Senatu USA, Toma Daschle, oraz redakcje The New York Post i NBC News. Warto nadmienić, że twórca Microsoftu Bill Gates uważa, że bioterroryzm, czyli patogen, który zostanie zaprojektowany w laboratorium jest realnym zagrożeniem.