Na wybory weź własny długopis

Lokale wyborcze będą wietrzone co najmniej raz na godzinę przez minimum 10 minut. Jak wynika z rozporządzenia ministra zdrowia, ma się to odbywać bez przerwy w głosowaniu i pracy obwodowej komisji wyborczej.

Robert Pitala, sekretarz gminy Myślenice, również szacuje, że koszty będą wyższe. – Otrzymaliśmy informację, że maseczki, rękawiczki i przyłbice otrzymamy z puli Ministerstwa Zdrowia. Ale większe koszty pojawiają się przy osobach. Musimy wyznaczyć osobę do odkażania lokalu, urn. Albo będzie to gospodarz obiektu, albo członek komisji – przyznaje Pitala.

W rozporządzeniu brakuje informacji na temat używania długopisów służących do wypełnienia kuponów wyborczych. – To prawda. Jeszcze nie wiemy, jak to zostanie rozwiązane – czy będą dostarczone długopisy jednorazowe czy też odkażanie po każdym użyciu. Ja chciałbym zaapelować do każdego wyborcy, by wziął ze sobą swój długopis czy pióro – podkreśla Tomasz Grzelewski, rzecznik Krajowego Biura Wyborczego.