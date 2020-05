Jacek Nizinkiewicz: Walka prezydenta o reelekcję

„Oczekiwałbym sprawiedliwego traktowania kandydatów na prezydenta przez media publiczne" – tak pięć lat temu ubiegający się o urząd prezydenta Andrzej Duda w TVP sprzeciwiał się nierównemu traktowaniu kandydatów przez media publiczne, które częściej eksponowały urzędującego prezydenta Bronisława Komorowskiego. Dzisiaj prezydent Duda w mediach publicznych jest najczęściej prezentowanym kandydatem spośród biorących udział w wyborach. Według „Raportu o politykach" TVP za marzec (za kwiecień wciąż nie został opublikowany) najwięcej czasu antenowego w TVP Info (19 minut) poświecono sztabowi Małgorzaty Kidawy-Błońskiej, a komitetowi Andrzeja Dudy zaledwie trzy minuty. Tylko że samemu prezydentowi Dudzie poświęcono dodatkowo aż 20 godzin. Andrzej Duda zawsze jest przedstawiany w pozytywnym kontekście, w przeciwieństwie do kontrkandydatów. Niektórzy konkurenci prezydenta w trakcie kampanii nie są zapraszani do mediów państwowych. Krzysztof Bosak od dwóch miesięcy nie jest zapraszany do TVP.

Kiedy termin wyborów wciąż nie jest jasny, a sondaże pokazują, że większość wyborców, również PiS, nie weźmie udziału w głosowaniu, sztab Dudy zachęca do udziału w nich, żeby wzmocnić mandat wyborczy prezydenta. Beata Szydło, która w wyborach europarlamentarnych dostała rekordowe ponad pół miliona głosów, twierdzi wbrew opiniom epidemiologów, że wybory majowe będą w pełni bezpieczne. Sam prezydent jest na tyle zdeterminowany do szybkiego ich przeprowadzenia, że używa rządu dla uzyskania reelekcji. Głowa państwa zapowiedziała podwyżki zasiłku dla bezrobotnych do 1300 zł i 1200 dodatku solidarnościowego dla tych, którzy utracili pracę z powodu pandemii, co nie leży w kompetencji prezydenta, gdy ledwie kilka dni wcześniej większość rządowa odrzuciła poprawkę Koalicji Obywatelskiej do tzw. tarczy antykryzysowej 3.0, o zwiększeniu zasiłku dla bezrobotnych.