Biedroń nie negocjuje i ma plan - z datami

W ostatnich dniach szczególnie często powtarza się pytanie, kiedy będą znikać kolejne obostrzenia. W swoim planie dojścia do „nowej normalności" rząd – poza etapem pierwszym, który wszedł w życie w ostatni poniedziałek – nie przedstawił jednak żadnych dat. Przedstawiciele rządu zapowiadają tylko, że kolejne etapy będą wdrażane cyklicznie, po ocenie sytuacji.

– Każdy kryzys to sprawdzian dla państwa, dla instytucji. To także lekcja, z której należy wyciągnąć wnioski na przyszłość. Do tego jest gotowy kandydat Lewicy Robert Biedroń – mówi posłanka Agnieszka Dziemianowicz-Bąk, która koordynowała prace nad planem Lewicy na wyjście z kryzysu. W pracach uczestniczyli też eksperci Lewicy oraz byli premierzy związani z formacją.