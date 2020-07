Andrzej Duda we Wrocławiu zapowiedział światłowód doprowadzony do 2025 roku do każdego domu

- Chcę, żeby obecne przepisy dotyczące pracy zdalnej zostały utrzymane w Kodeksie pracy, by było to rozwiązanie m.in. dla kobiet w ciąży - mówił prezydent. - Można się spodziewać mojej inicjatywy legislacyjnej w tej kwestii - zapowiedział, dodając, że rozmawiał w tej sprawie z wicepremier Jadwigą Emilewicz i ma jej poparcie w tej sprawie. Była to nowa zapowiedź na kampanijnej trasie. Wcześniej, przed wiecem, Andrzej Duda odwiedził w Dolnośląskie Centrum Onkologii. - Przyjechałem do Wrocławia z ważną informacją - mówił później na Rynku. - Zapowiadana tutaj od 15 lat inwestycja, jaką jest nowa siedziba Dolnośląskiego Centrum Onkologii, ma pełne finansowanie i będzie realizowana. Wczoraj po południu zapadła ostateczna decyzja w tej sprawie. To jest pokaz tego co to znaczy, gdy regionalne władze samorządowe dobrze współpracują z władzami centralnymi - stwierdził. Jak zauważa portal gazetawroclawska.pl, władze Dolnego Śląska rozpoczęcie inwestycji ogłosiły już w lutym.

Poniżej dalsza część artykułu