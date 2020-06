Prezydent Pragi: Nie wiem, czy LGBT zabiłoby 100 mln ludzi

Jak mówił w Brzegu prezydent Andrzej Duda, przez laty w Polsce „próbowano dzieciom w szkołach wciskać komunistyczną ideologię”.

- Dzisiaj też próbuje się nam i naszym dzieciom wciskać ideologię, tylko inną. Zupełnie nową, aczkolwiek to też jest taki neobolszewizm, bo jeżeli w szkole przemyca się ideologię, żeby zmienić punkt widzenia dzieci i ustawić ich patrzenie na świat, choćby poprzez ich seksualizację w dziecięcym wieku, coś co jest sprzeczne z najgłębszą logiką dojrzewania człowieka w sposób spokojny, w sposób zrównoważony, to to jest ideologia, nic innego - powiedział.

- Próbuje się nam wmówić, że to ludzie, a to jest po prostu ideologia. Jeżeli ktoś ma jakiekolwiek wątpliwości, czy to jest ideologia, czy nie, to niech sobie zajrzy w karty historii i zobaczy, jak wyglądało na świecie budowanie ruchu LGBT, niech zobaczy, jak wyglądało budowanie tej ideologii i jakie poglądy głosili ci, którzy ją budowali - dodał.

Wypowiedź prezydenta cytowały największe światowe media. Dzień później Duda zarzucił im wyrwanie jego wypowiedzi z kontekstu „w ramach brudnej walki politycznej”.

Głos w sprawie stanowiska polskiego prezydenta zabrał prezydent Pragi. "Według polskiego prezydenta Andrzeja Dudy ruch LGBT stanowi większe zagrożenie niż komunizm. Ale nie wiem, czy LGBT zabiłoby 100 milionów ludzi" - napisał Zdenek Hrib.

"Kolega Rafał Trzaskowski wręcz przeciwnie, jest zwolennikiem wolności myśli i broni praw mniejszości. Trzymam za niego kciuki w wyborach prezydenckich" - dodał.