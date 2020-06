Sztab Dudy zdradził, czego domaga się od Trzaskowskiego

- Byłem strofowany, że mówię o pozwie, a to jest wniosek. Nie ma znaczenia. Jest to dokument wniesiony do Sądu Okręgowego przeciwko Rafałowi Trzaskowskiemu o stwierdzenie nieprawdy w wystąpieniu na rynku we Wrocławiu - dodał.

Dodał, że wniosek trafił do Sądu Okręgowego. - Oprócz tego będziemy domagać się opublikowania tego sprostowania, jeśli oczywiście sąd przychyli się do naszego wniosku, w mediach, w których ukazała się ta informacja, ten cytat z wiecu. Z naszych wyliczeń wynikało, że jest to minimum dziesięć instytucji medialnych, elektronicznych i papierowych - mówił Sobolewski.

Na konferencji wystąpiła także Marlena Maląg, minister rodziny, pracy i polityki społecznej. - Trudna sytuacja spowodowana kryzysem na świecie, natomiast my w Polsce możemy śmiało powiedzieć o spowolnieniu gospodarczym - oświadczyła. Mówiła o "potężnym wsparciu" przygotowanym dla przedsiębiorców w celu ochrony miejsc pracy. - Ponad 88 mld zł trafiło do przedsiębiorców, aby chronić miejsca pracy, aby pracownicy zachowali pracę. W ten sposób ochroniliśmy ok. 5 mln miejsc pracy i to są fakty, to nie są mity - mówiła.

Minister poinformowała, że w maju 2020 r. stopa bezrobocia wynosiła 6,0 proc., a bezrobotnych było 1 mln 11 tys. - Warto przyrównać te dane do początku roku, do stycznia. Osób bezrobotnych przybyło ponad 89 tys. Gdzie ten magiczny milion? Nie wiem, ja go nie umiem znaleźć. Jeżeli przyrównamy do marca, przyrost bezrobotnych wyniósł 102 tys. - podkreśliła Maląg.

Na konferencji przypomniano także, że za rządów PO-PSL w 2013 r., gdy Rafał Trzaskowski był ministrem cyfryzacji w rządzie Donalda Tuska, bezrobotnych było 2 mln 158 tys. osób., a stopa bezrobocia wynosiła 13,4 proc.

- Z informacji, które przekazała pani minister wynika, że można śmiało, kolokwialnie, ochrzcić Rafała Trzaskowskiego nowym przydomkiem: Rafał "Dwa miliony bezrobotnych" Trzaskowski - powiedział na konferencji wicerzecznik PiS Radosław Fogiel.