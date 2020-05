Nieoficjalnie: Tomczyk na czele sztabu Trzaskowskiego

Dlatego, jak mówi Interii polityk z kierownictwa PO, nie można ogłosić składu sztabu. - Nawet jeden ruch niezgodny z przepisami prawa, "wywali" kandydaturę Trzaskowskiego - uważa.

Nazwiska polityków KO, którzy chcą się zaangażować w kampanię Trzaskowskiego, krążą już w mediach, ale nieoficjalnie. Są to na ogół młodzi działacze - Cezary Tomczyk, Sławomir Nitras czy Agnieszka Pomaska.

Nitras zapewnił dziś w rozmowie z TVN24, że on na pewno szefem sztabu Trzaskowskiego nie będzie.

Skład sztabu wyborczego zależy jednak od Rafała Trzaskowskiego i to on ogłosi jego skład, gdy będzie to prawnie możliwe.