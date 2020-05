Giertych pisze list do PO: Natychmiast zmieńcie kandydata

"Nigdy jednak nie popierałem decyzji o jej wystawieniu w wyborach prezydenckich. Nigdy również nie pogodziłem się z tym, co Platforma Obywatelska zrobiła w roku 2015 roku zastępując Radka Sikorskiego nową panią Marszałek z powodów bzdurnych i absurdalnych, czyli z powodu tego, że był on razem z kilkoma innymi ofiarą przestępstwa popełnionego przez Marka F." - napisał Giertych.

Według Giertycha o ile wystawienie Kidawy-Błońskiej jako kandydata PO na premiera przed wyborami parlamentarnymi w 2019 roku była "zręczna, gdyż przykrywała problem wizerunkowy (Grzegorza) Schetyny, ale była totalnym nieporozumieniem na wybory prezydenckie".

"Do walki z PiS ludzie szukali wojownika. Nadto szukali osoby, która wróci do korzeni PO, czyli przedstawi program centro-prawicowy, a nie centro-lewicowy. Przyczyną dla której Szymon Hołownia przejął dzisiaj elektorat Platformy jest właśnie to, że jego program jest centrowy z drobnymi elementami konserwatyzmu, które zapewniają, że nie będzie w Polsce rewolucji światopoglądowej. Nadto prezentuje się jako wojownik ( z żoną wojowniczką!). Tymczasem (...) Kidawa-Błońska prezentuje się jako dobra, zatroskana ciocia" - ocenia Giertych.

Były wicepremier dodaje, że jeśli chodzi o potencjalne zastępstwo dla Kidawy-Błońskiej "opcje są dwie": "albo wystawić wojownika, który przekona ludzi, że wraca do korzeni centrowych PO, albo porozumieć się z Szymonem Hołownią lub Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem". "Każda inna decyzja skończy się katastrofą, gdyż jest zbyt mało czasu na promowanie nowych koncepcji" - podkreśla.

"I przestańcie mówić o bojkocie! PKW podjęła decyzję na podstawie prawnej bardzo wątpliwej, ale jakie to ma znaczenie? Jeżeli wybory w lipcu umożliwią ludziom wolne głosowanie, to trzeba wziąć w nich udział i je wygrać" - dodaje Giertych.