Fogiel: Wybór kandydata opozycji na prezydenta oznacza wojnę na górze

- Formacja ta ma pewien określony sposób myślenia. Cały czas jest to nastawienie opozycji totalnej - dodał.

- Co do zasady kontrkandydaci z PO się zasadniczo nie różnią - charakteryzuje ich skrajnie liberalne podejście do gospodarki, są zwolennikami w większości sprywatyzowania służby zdrowia, większość z nich zdążyła się negatywnie wypowiedzieć o osobach korzystających z 500plus - wyliczał.

Poseł PiS stwierdził następnie, że "mamy dziś sytuację, kiedy jeszcze bardziej możemy docenić dobrą współpracę między prezydentem, rządem i parlamentem".

- Wybór któregokolwiek kandydata opozycji oznaczałby automatycznie wojnę na górze - wojnę prezydenta z rządem parlamentem. A my tego nie potrzebujemy, potrzebujemy współpracy - stwierdził Fogiel.

- Polacy sobie powinni zadać pytanie czy chcą harmonijnej współpracy, czy chcemy mieć konflikt na szczytach władzy - dodał poseł PiS.

Fogiel zwrócił uwagę, że "mamy malutki przykład w postaci Senatu". - To miejsce ciągłej obstrukcji, walki, nie chciałbym abyśmy mieli to samo w Pałacu Prezydenckim - stwierdził.