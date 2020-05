Upadek majowych wyborów. W PiS trwa poszukiwanie kozła ofiarnego

Nowe prawo przewiduje znaczącą rolę w całym procesie dla ministra aktywów państwowych Jacka Sasina. To on tygodniami zapewniał w mediach, że wszystko zostanie dopięte na ostatni guzik i nic złego nie może się wydarzyć. Podległa mu Poczta Polska rozpoczęła nawet przygotowania do wyborów, mimo iż odpowiednie przepisy jeszcze nie obowiązywały.

Wiceminister: to Morawiecki

— Chciałbym zdementować absolutnie ten fake news i kłamstwo. Pan minister Jacek Sasin nigdy nie miał nic wspólnego z organizacją wyborów. Nie wydał w tej sprawie żadnej decyzji — powiedział rano w radiowej Trójce Janusz Kowalski, wiceminister aktywów państwowych.

– Jedyną rolą pana wicepremiera Sasina jest to, że nadzoruje Pocztę Polską. Ale wszystkie decyzje związane z organizacją wyborów podejmował pan premier Mateusz Morawiecki – ciągnął temat zastępca min. Sasina. – To pan premier wydał decyzję 16 kwietnia, w której zlecał Poczcie Polskiej i PWPW [Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych] konkretne działania i to do niego powinny być adresowane pytania – dodał.

Kowalski przekonywał, że "pojawienie się w dyskursie nazwiska pana wicepremiera Jacka Sasina jest co najmniej nietrafione, ponieważ nigdy nie wydał w tej sprawie ani decyzji, ani dyspozycji". – Takie są po prostu fakty – bronił swojego przełożonego.

Jakby tego było mało, wiceminister w całą sprawę wtopił jeszcze jeden resort: – Premier Morawiecki, który wydał decyzję Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych, która podlega akurat Ministerstwu Spraw Wewnętrznych i Administracji, a nie Ministerstwu Aktywów Państwowych, zaczął przeprowadzać proces wyłącznie techniczny – mówił Janusz Kowalski.

Oczywiście nie ma nawet ułamka przypadku w tej wypowiedzi. Po pierwsze wiceszef resortu Jacka Sasina otwarcie staje murem za swoim pryncypałem. Po drugie (i ważniejsze) jest mało prawdopodobne, by ten przekaz nie był uzgadniany z samym Sasinem. – Jacek po prostu chce pokazać, że nie da się tak łatwo zatopić – mówi nam jeden z polityków PiS.

Informatorzy Onetu twierdzą, że poranna wypowiedź Janusza Kowalskiego wywołała spore zamieszanie w otoczeniu Mateusza Morawieckiego.

Czytaj więcej w Onecie