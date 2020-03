Magdalena Sobkowiak: Słowa o Adrianie? Reakcja PiS mówi o prezydenturze Dudy Fotorzepa, Jakub Czermiński

Szefowa sztabu Władysława Kosiniaka-Kamysza Magdalena Sobkowiak stwierdziła w TVN24, że „jeżeli politycy Prawa i Sprawiedliwości uznają, że słowa o Adrianie i wiszeniu na klamce u prezesa to są słowa o prezydencie Andrzeju Dudzie, to najlepiej świadczy o tym, jaką prezydenturę on prowadzi”.